Las principales prohibiciones respecto a los estacionamientos a lo largo del recorrido de la prueba estarán vigentes desde las 23:00 horas del próximo sábado

Las modificaciones necesarias para la celebración, el próximo domingo, de la XII Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife afectarán tanto al estacionamiento como a la circulación en distintos puntos de la ciudad. El evento contempla la disputa de dos pruebas: una carrera popular de ocho kilómetros y la media maratón, de 21 kilómetros.

XII Media Maratón. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El recorrido previsto para los deportistas que se enfrenten a las distintas carreras afectará, en el caso de la media maratón, a la avenida Marítima. Afectará al carril de superficie de la Vía Litoral, avenida Francisco La Roche; avenida Anaga; autovía de San Andrés (TF-11) girando la prueba en la entrada al pueblo de San Andrés en dirección a la capital tinerfeña de nuevo. La carrera discurrirá por los carriles más próximos al mar con el objetivo de poder mantener los otros carriles, uno para cada sentido de la circulación.

El recorrido regresará al centro por la avenida Francisco La Roche y continuará por la Vía Litoral, avenida Marítima, Ermita de Regla, avenida de La Constitución, parque García Sanabria, Méndez Núñez, calle del Pilar, Villalba Hervás, La Marina y plaza de España. Finalmente, pasará por Bravo Murillo y la rotonda de Hacienda hasta llegar al paseo Francisco Grandi Giraud, donde estará la meta.

Uso de los transportes públicos

Con la premisa de mantener la comunicación vial entre la ciudad, los pueblos y los barrios de Anaga se podrá utilizar la vía portuaria de acceso y salida tanto por la zona del Auditorio de Tenerife como a la altura del Instituto Oceanográfico, en las proximidades del pueblo de San Andrés.

Ante este tipo de eventos se recomienda la utilización de los diferentes transportes públicos. Tanto la empresa de guaguas TITSA como Metropolitano de Tenerife adoptarán las medidas para garantizar este servicio. Por otro lado, aunque se hayan desplazado algunas paradas de taxi este servicio también estará disponible en las zonas limítrofes del perímetro cerrado al tráfico. Finalmente, la Policía Local facilitará a los residentes afectados plazas de garajes.

Es muy importante recordar que deben atenderse las indicaciones de los agentes y, en especial, toda la señalización circunstancial relativa a las prohibiciones y limitaciones de estacionamiento.

Cierre de la circulación

Desde el sábado a las 10:00 h será necesario cerrar al tráfico de la avenida Marítima próximo a la meta para facilitar el montaje de las estructuras de la prueba.

En la jornada dominical está previsto que desde las 06:45 horas, se cierre al paso de vehículos de toda la zona litoral del frente de la ciudad. A las 07:00 horas esta medida se extenderá a los carriles que ocuparán los deportistas en los tramos de la autovía de San Andrés y, a las 08:00 horas, deberá estar cortado todo el tráfico en el itinerario completo de la carrera.

Prohibiciones de estacionamiento

Además del cierre de la avenida Marítima desde el viernes a las 23:00, el sábado a las 23:00 se ampliarán las restricciones a la Vía Litoral. Además, en la avenida Francisco La Roche, avenida Anaga, Valleseco y otras zonas del entorno, incluyendo aparcamientos, calles y paradas de transporte turístico.

Los servicios municipales de Seguridad y Emergencias junto a Movilidad Sostenible y Universal han diseñado todas las medidas necesarias para este evento deportivo en coordinación con el servicio de Deportes y Calidad de vida. Los organizadores de esta competición también han contribuido.

Transporte público

Del mismo modo, el servicio de guaguas de TITSA también se verá afectado por el desarrollo de esta prueba deportiva. Esto incluye la anulación de algunas paradas en la carretera de San Andrés (TF-11) en la avenida Anaga; a la altura de Capitanía Marítima; antiguo balneario; Marís Jiménez; Dique del Este; y Cueva Bermeja. Todos los pasajeros que deseen bajarse en dichas paradas lo harán en el trayecto de vuelta hacia la ciudad, sin que les repercuta coste alguno por este tramo. Habrá paradas provisionales en Valleseco y María Jiménez.

Desde las 10:00 del sábado hasta el final del evento el domingo, las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946, 947 y 970 circularán por el túnel de plaza de España hacia el Intercambiador. La línea 914 accederá al túnel por las calles La Marina, República de Honduras y avenida Francisco La Roche.

Modificación en las líneas

Por otro lado, a partir de las 06:45 horas del domingo y hasta la finalización de evento, las líneas hacia el sur del municipio se desplazarán desde el Intercambiador hacia el túnel Juan Amigó, TF-5, carretera general del Sur, TF-29 y TF-1, desde donde continuarán con el recorrido habitual. En sentido Intercambiador, desde la TF-1 se desplazarán hacia el carril bus.

Las líneas 014, 026 y 228 circularán por las avenidas Tres de Mayo y Benito Pérez Armas, mientras que la 232 continuará desde la avenida Benito Pérez Armas hacia Tres de Mayo y el Intercambiador.

Por otro lado, la línea 238 retomará el trayecto desde la Casa Cuna hasta la TF-5 y se incorporará a la calle Fray Luis y al carril bus hacia el Intercambiador.

En el caso de la 902 y la 912, circularán por la avenida Tres de Mayo y la Rambla de Santa Cruz en el trayecto entre el Intercambiador y la plaza 25 de Julio.

La 904 se desviará desde la avenida de la Asunción por la Rambla de Santa Cruz, calle Costa y Grijalba y plaza 25 de Julio, donde finalizará el recorrido. De vuelta, circulará por la calle

Viera y Clavijo, Rambla de Santa Cruz y avenida Islas Canarias, donde continuará con el recorrido habitual.

La 905 circulará por la Rambla de Santa Cruz entre la rotonda del Pancho Camurria y 25 de Julio, mientras que la 906 y las 908 no harán el recorrido del mercado. Se desplazarán desde el Intercambiador por la avenida Tres de Mayo para continuar en el caso de la primera por la avenida Benito Pérez Armas y la segunda por Los Gladiolos.

Por otro lado, las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947, entre Intercambiador y Muelle Norte, circularán por la avenida Tres de Mayo y Rambla de Santa Cruz.

Más cambios

Otros cambios afectarán a la 914, que circulará por la Rambla de Santa Cruz en el trayecto entre el Intercambiador y la Comandancia de Marina, mientras que la 919 conectará Cruz del Señor con el Intercambiador por las avenidas Benito Pérez Armas y Tres de Mayo.

La línea 921 regresará al Intercambiador por la Rambla de Santa Cruz y Tres de Mayo, la 934 se desplazará desde la TF-1 al carril bus.

La 936 circulará desde el Intercambiador por el túnel Juan Amigó, TF-5, carretera general del Sur, TF-29 y TF-1 donde retomará su recorrido habitual. En sentido Intercambiador, desde la Av. Benito Pérez Armas continuarán hacia la avenida Tres de Mayo y el Intercambiador.

La 937 se incorporará desde la TF-5 a la calle Fray Luis y al carril bus hacia el Intercambiador, mientras que la 920 no operará durante el evento.

Por otro lado, el domingo está previsto que la línea 1 de Metropolitano de Tenerife limite su circulación desde las 08:45 horas al tramo comprendido entre las paradas de Trinidad y La Paz.

Respecto al servicio de taxis modificarán sus itinerarios de acceso a algunas paradas afectadas por el recorrido de la carrera, aunque estarán disponibles en los lugares habituales salvo en los puntos de plaza Weyler; calle San Clemente, General Gutiérrez y avenida. Bravo Murillo.