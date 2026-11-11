La actividad lectiva volverá a la normalidad en todos los centros educativos del archipiélago, incluidos los de La Palma, Tenerife y La Graciosa, que este miércoles impartieron las clases en modalidad telemática

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado que este jueves, 12 de noviembre, se reanudará con normalidad la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos del archipiélago, una vez evaluada la evolución de la borrasca Charles.

Vuelve la normalidad a las aulas canarias tras el paso de Charles

La decisión permitirá que los centros de La Palma, Tenerife y La Graciosa recuperen las clases presenciales, después de que la Consejería decretara este miércoles el paso preventivo a la modalidad telemática ante las alertas por viento en La Palma y Tenerife y por fenómenos costeros en La Graciosa.

La suspensión de las clases presenciales buscaba principalmente evitar los desplazamientos de la comunidad educativa, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado y del personal de los centros, ante las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el paso de la borrasca.