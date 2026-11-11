El Gobierno de Canarias acuerda con la ULL y la ULPGC las bases de financiación universitaria para el período 2027 – 2030

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, ha oficializado este miércoles el acuerdo con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) sobre las bases de su financiación para el periodo 2027-2030.

Miembros de la financiación. Gobierno de Canarias

El plan de financiación contempla una aportación global de 1.346 millones de euros. Se establecerá durante los cuatro años y añade una previsión de recursos que permitirá a ambas instituciones organizar su actividad con mayor estabilidad.

El acuerdo ha sido suscrito en el Parlamento de Canarias por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera Migdalia Machín; el rector de la ULL, Francisco Javier García Rodríguez, y el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem. Con su firma, las instituciones formalizan el consenso alcanzado y se comprometen a impulsar la tramitación del instrumento de financiación hasta su aprobación definitiva por el Gobierno.

Además, en el acto de la firma ha estado presente la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez y el presidente del Consejo Social de la ULL Francisco Vicente Almeida.

Canarias crezca más y mejor

Fernando Clavijo ha destacado que «este acuerdo no es el final de nada, sino el principio de muchas cosas».

«Desde el inicio de la legislatura hemos tenido claro que nuestras universidades públicas deben ser un motor de generación de conocimiento. Hoy damos un paso fundamental para proporcionarles la tranquilidad y la estabilidad que necesitan para investigar, generar conocimiento y contribuir a que Canarias crezca más y mejor», ha añadido.

El presidente ha agradecido especialmente la implicación de los rectores y de los consejos sociales de ambas universidades.

La consejera Migdalia Machín ha explicado que el acuerdo culmina el trabajo iniciado en septiembre de 2023 con las universidades y sus consejos sociales, junto con los equipos de Universidades y Hacienda. «Hemos trabajado para que las necesidades de ambas instituciones tengan una respuesta económica concreta y unos criterios conocidos. Esa ha sido la prioridad desde el inicio de la legislatura», ha señalado.

Presidente de Canarias. Gobierno de Canarias

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, ha subrayado que hoy se alcanza «un acuerdo muy deseado» por ambas partes que ayuda a construir el futuro de las universidades públicas canarias desde una perspectiva regional.

«Quedan pendientes los fondos que recibiremos para dar respuesta a las necesidades de alojamiento de nuestros estudiantes con la construcción de nuevas residencias y viviendas.», ha aseverado.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha apuntado que con la firma de este acuerdo, relativo a un instrumento de financiación para las universidades públicas canarias de cara al periodo 2027-2030, se da «un paso histórico«, ya que se avanza «en la seguridad y previsibilidad financiera de ambas instituciones, mejorando así su capacidad para cumplir las importantes misiones que desempeñan en nuestra sociedad».

Financiación estructural basal

Asimismo, ha recordado que el último instrumento de financiación plurianual para las universidades canarias se correspondió con el contrato programa que cubría el periodo 2009-2013 y que derivó en «un incumplimiento, casi inmediato», por parte del Gobierno de Canarias, en el marco de la crisis financiera originada en el año 2008.

Por tanto, ha dicho, han transcurrido casi dos décadas en las que las universidades canarias han «carecido de capacidad para planificar su futuro», más allá del siguiente ejercicio económico.

«El acuerdo que ahora firmamos se garantiza una financiación estructural basal para ambas universidades de cara a los próximos cuatro años. Queda pendiente ahora el trabajo de desplegar el instrumento y realizar el seguimiento de los compromisos financieros adquiridos. También, hay quematerializar la financiación singular y culminar el desarrollo y aplicación de la vinculada a objetivos«, ha añadido.

Los presidentes de los Consejos Sociales reconocieron la firma de este nuevo marco de financiación para las universidades públicas. Así, la responsable del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez, apuntó que este acuerdo es «una apuesta decidida» por conocimiento y el talento como motores de transformación y de oportunidades para Canarias. Mientras que Francisco Almeida, presidente del Consejo Social de la ULL, subrayó que hoy es un día de «satisfacción» por materializar un acuerdo necesario para las universidades públicas canarias.

Programación económica

La programación económica prevé destinar 311,47 millones de euros en 2027, 335,82 millones en 2028, 344,82 millones en 2029 y 353,92 millones en 2030. Al término del periodo, la aportación anual será 67,72 millones superior a la de 2026, lo que representa un crecimiento del 23,66 %. Estas cuantías se concretarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

El plan de financiación responde a la necesidad de que las universidades puedan tomar decisiones con una perspectiva de varios años. Hasta ahora, sus aportaciones dependían fundamentalmente de las consignaciones de cada presupuesto anual. La nueva planificación ofrece una referencia para organizar las plantillas, programar la oferta académica y desarrollar proyectos científicos.

La financiación combina los recursos destinados al funcionamiento de las universidades con otros vinculados al cumplimiento de objetivos. Entre ellos figuran la reducción del abandono de los estudios y la ampliación de la formación a lo largo de la vida. Además, el desarrollo de titulaciones que combinen el aprendizaje universitario con la formación en empresas. También se valorarán los resultados de investigación y su aplicación en la actividad económica y social de las islas.

Inversiones extraordinarias en los campus

Junto a esta financiación por objetivos, las universidades asumirán compromisos de mejora vinculados a la financiación estructural, que cubre su funcionamiento ordinario. Estos compromisos se concretarán en sus planes financieros, elaborados con la participación y aprobación de sus consejos sociales. Incluirán medidas para mejorar la organización y el uso de los recursos públicos, así como aumentar los ingresos propios y reducir progresivamente su dependencia financiera de la Comunidad Autónoma.

A partir de 2028, la programación incluye, además, hasta tres millones de euros anuales para infraestructuras tecnológicas, distribuidos por igual entre las dos universidades y vinculados al cumplimiento de objetivos. El documento recoge también la posibilidad de atender inversiones extraordinarias en los campus.

El seguimiento del acuerdo corresponderá a una comisión integrada por la Consejería, las universidades y consejos sociales. Cada institución académica deberá elaborar un plan financiero para el periodo y justificar anualmente los fondos recibidos. Asimismo, las conclusiones del estudio encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto universitario servirán para orientar posibles mejoras del modelo.