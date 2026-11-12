Los familiares del futbolista fallecido agradecen, a través de la AFE, las muestras de «cariño y solidaridad» recibidas tras la iniciativa impulsada por el delantero del Hércules

La familia de Jesús de Miguel ya ha recibido los 213.050 euros recaudados a través de la iniciativa solidaria organizada por Fran Sol, delantero del Hércules, para ayudar a sus allegados tras el fallecimiento del futbolista. La familia comunicó este jueves la recepción de las donaciones a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), desde donde trasladó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron.

«Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado en la iniciativa», señaló la familia en un comunicado.

Un gesto solidario tras el fallecimiento

Jesús de Miguel falleció el pasado 3 de noviembre, a los 30 años, después de sufrir un golpe durante el encuentro que enfrentó el día anterior al Tenerife y al Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

Tras su muerte, Fran Sol puso en marcha una recaudación colectiva para prestar apoyo económico a la familia, una iniciativa que consiguió reunir 213.050 euros gracias a las aportaciones recibidas.

Agradecimiento a los participantes

Los familiares quisieron expresar su agradecimiento de forma «especial» al delantero del Hércules por impulsar la campaña y a todas las personas que participaron en ella.

«Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos», destacaron en el comunicado difundido por la AFE.

La familia pone así en valor el respaldo recibido en unos momentos especialmente difíciles, después de una iniciativa que ha reunido más de 213.000 euros en recuerdo del futbolista.