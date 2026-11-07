Galería de imágenes del emotivo homenaje a Jesús de Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López

El CD Tenerife ha rendido homenaje este sábado 7 de noviembre a Jesús de Miguel en un acto que ha reunido a miles de seguidores, abonados y aficionados en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La familia tinerfeñista ha querido despedir al delantero blanquiazul y recordar su trayectoria y los momentos compartidos con el club.

El tinerfeñismo se reúne para despedir a Jesús de Miguel

Desde primera hora de la tarde, los aficionados han ido ocupando las gradas del Heliodoro Rodríguez López para acompañar al club en una jornada marcada por el dolor y el recuerdo al futbolista fallecido.

El Heliodoro despide a Jesús de Miguel. Foto: RTVC

Representantes institucionales y del fútbol español, presentes en el homenaje

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales y del fútbol español, entre ellos la el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; el máximo accionista del club, Rayco García; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas. También ha asistido una delegación de la UD Las Palmas, encabezada por su presidente, Miguel Ángel Ramírez, junto al vicepresidente, Nicolás Ortega, y el embajador del club, Daniel Carnevali, en una muestra de solidaridad y unión entre los dos equipos canarios.

Autoridades y representantes de distintos clubes y organismos deportivos se sumaron a la despedida de Jesús de Miguel en el Heliodoro. Foto: RTVC

Los jugadores, vestidos de negro en señal de duelo

Los futbolistas del CD Tenerife han participado en el homenaje vestidos completamente de negro, en señal de luto por la pérdida de su compañero. Una despedida especialmente difícil para la plantilla blanquiazul.

Los jugadores del CD Tenerife, vestidos de negro en señal de luto, durante la despedida a su compañero Jesús de Miguel. Foto: RTVC

Minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel

El estadio ha guardado un absoluto silencio en memoria de Jesús de Miguel, roto después por los aplausos de los aficionados. Uno de los momentos más emotivos de una jornada en la que el tinerfeñismo ha vuelto a demostrar su cariño al delantero.

El Heliodoro guarda un emotivo minuto de silencio. Foto: RTVC

Emotivas palabras de despedida

Tras un emotivo minuto de silencio, Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, Enric Gallego, capitán del equipo y Rayco García, máximo accionista del club, toman la palabra para recordar y despedir a Jesús de Miguel, ‘Demi’. Visiblemente emocionados y con lágrimas contenidas, dedicaron unas palabras de cariño y homenaje al que fuera una figura muy querida dentro de la familia blanquiazul.

El Heliodoro despide a Jesús de Miguel. Foto: RTVC

Una misa en recuerdo de Jesús de Miguel

Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, ofició una misa en memoria de Jesús de Miguel, en un momento de recogimiento y recuerdo compartido por familiares, compañeros y aficionados del CD Tenerife.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, durante la misa en memoria de Jesús de Miguel. Foto: RTVC

La música también estuvo presente en la despedida a Jesús de Miguel. Músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife participaron en el acto con una emotiva interpretación musical en recuerdo de ‘Demi’, acompañando con sus instrumentos uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife durante su actuación en homenaje a Jesús de Miguel. Foto: RTVC

El Ave María de Chago Melián ilumina el Heliodoro

La música volvió a emocionar al Heliodoro con la voz de Chago Melián, que interpretó su Ave María mientras caía la noche sobre el estadio. En la oscuridad, las luces de las velas de aficionados y compañeros iluminaron las gradas, creando uno de los momentos más emotivos de la despedida a Jesús de Miguel.

Chago Melián interpreta su Ave María ante un Heliodoro iluminado por las velas de los aficionados. Foto: RTVC