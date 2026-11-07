Galería de imágenes del emotivo homenaje a Jesús de Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López
El CD Tenerife ha rendido homenaje este sábado 7 de noviembre a Jesús de Miguel en un acto que ha reunido a miles de seguidores, abonados y aficionados en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La familia tinerfeñista ha querido despedir al delantero blanquiazul y recordar su trayectoria y los momentos compartidos con el club.
El tinerfeñismo se reúne para despedir a Jesús de Miguel
Desde primera hora de la tarde, los aficionados han ido ocupando las gradas del Heliodoro Rodríguez López para acompañar al club en una jornada marcada por el dolor y el recuerdo al futbolista fallecido.
Representantes institucionales y del fútbol español, presentes en el homenaje
El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales y del fútbol español, entre ellos la el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; el máximo accionista del club, Rayco García; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas. También ha asistido una delegación de la UD Las Palmas, encabezada por su presidente, Miguel Ángel Ramírez, junto al vicepresidente, Nicolás Ortega, y el embajador del club, Daniel Carnevali, en una muestra de solidaridad y unión entre los dos equipos canarios.
Los jugadores, vestidos de negro en señal de duelo
Los futbolistas del CD Tenerife han participado en el homenaje vestidos completamente de negro, en señal de luto por la pérdida de su compañero. Una despedida especialmente difícil para la plantilla blanquiazul.
Minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel
El estadio ha guardado un absoluto silencio en memoria de Jesús de Miguel, roto después por los aplausos de los aficionados. Uno de los momentos más emotivos de una jornada en la que el tinerfeñismo ha vuelto a demostrar su cariño al delantero.
Emotivas palabras de despedida
Tras un emotivo minuto de silencio, Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, Enric Gallego, capitán del equipo y Rayco García, máximo accionista del club, toman la palabra para recordar y despedir a Jesús de Miguel, ‘Demi’. Visiblemente emocionados y con lágrimas contenidas, dedicaron unas palabras de cariño y homenaje al que fuera una figura muy querida dentro de la familia blanquiazul.
Una misa en recuerdo de Jesús de Miguel
Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, ofició una misa en memoria de Jesús de Miguel, en un momento de recogimiento y recuerdo compartido por familiares, compañeros y aficionados del CD Tenerife.
La música también estuvo presente en la despedida a Jesús de Miguel. Músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife participaron en el acto con una emotiva interpretación musical en recuerdo de ‘Demi’, acompañando con sus instrumentos uno de los momentos más conmovedores de la jornada.
El Ave María de Chago Melián ilumina el Heliodoro
La música volvió a emocionar al Heliodoro con la voz de Chago Melián, que interpretó su Ave María mientras caía la noche sobre el estadio. En la oscuridad, las luces de las velas de aficionados y compañeros iluminaron las gradas, creando uno de los momentos más emotivos de la despedida a Jesús de Miguel.