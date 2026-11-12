El Costa Adeje Tenerife Egatesa visita este sábado, 11:00 hora canaria, al RCD Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en un encuentro que estará dedicado a la memoria de Jesús De Miguel

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este sábado una nueva cita a domicilio ante el RCD Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 de Liga F Moeve. Las blanquiazules regresan a la competición tras el aplazamiento de su último encuentro ante el Deportivo Alavés, en unas semanas marcadas por el luto y las difíciles circunstancias vividas en el entorno del club. Será, además, el primer compromiso del equipo desde entonces, con el recuerdo de Jesús De Miguel muy presente.

RCD Espanyol vs Costa Adeje Tenerife. Jornada 11 Liga F Moeve. RTVC

El Costa Adeje Tenerife Egatesa buscará sumar los tres puntos en su visita a la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en un encuentro exigente en el que las blanquiazules tratarán de dar continuidad a su buen momento competitivo.

El técnico blanquiazul, Yerai Martín, reconoció que la vuelta a los entrenamientos no ha sido sencilla, aunque puso en valor la respuesta del grupo durante estos días. “Ha sido una semana difícil y complicada, pero el equipo ha afrontado bien la vuelta al trabajo. Todas las muestras de recuerdo que se han realizado han sido merecidas. Estuvimos presentes en el precioso homenaje del estadio y queremos brindarle un buen resultado este sábado”, señaló.

En cuanto al rival, el entrenador tinerfeño anticipó un encuentro exigente ante un Espanyol que se ha asentado en la máxima categoría tras su regreso y que cuenta con una base sólida de temporadas anteriores. El conjunto dirigido por Sara Monforte, que suma un punto más que las blanquiazules en la clasificación con un partido más disputado, destaca por su orden e intensidad en las distintas fases del juego.

Así llegan al partido los dos equipos

El Costa Adeje Tenerife ocupa la séptima posición de la Liga F Moeve, con 14 puntos en nueve partidos, tras sumar cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. En sus tres últimos encuentros ha conseguido dos triunfos y una derrota: ganó al Athletic Club (2-0), cayó ante el Real Madrid (3-2) y goleó al FC Badalona Women (0-4). El partido de la última jornada frente al Deportivo Alavés se aplazó.

Por su parte, el RCD Espanyol es sexto, con 15 puntos en diez jornadas, gracias a cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto catalán atraviesa una buena dinámica, con dos victorias y un empate en sus tres últimos compromisos: venció al Granada (0-1) y al Logroño United (2-1), y empató ante la Real Sociedad (1-1).

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el saldo es positivo para las tinerfeñas, que han logrado la victoria en dos ocasiones y empatados en otras tres.

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