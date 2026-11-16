El presidente canario exigirá este martes en Madrid a la Comisión Interministerial de Migraciones que acredite que España ha pedido el despliegue del Frontex en las costas de Senegal y Gambia, de donde proceden los cayucos que llegan estos días a El Hierro

Cayucos en La Restinga. Archivo RTVC

Así lo ha manifestado hoy Clavijo antes de participa en la apertura de la asamblea general de Insuleur-Red de Cámaras de Comercio e Industria Insulares de la Unión Europea, tras un fin de semana de récord de llegadas de personas a El Hierro a bordo de cayucos.

A su juicio, «la situación, lejos de mejorar, ha empeorado«, tras la última interministerial del pasado martes, convocada para evaluar las medidas adicionales que se precisan para atender a este repunte migratorio «insólito», tal y como lo ha calificado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien también ha asistido a la asamblea de Cámaras de Comercio Insulares de la UE.

«Los compromisos que se adquirieron en esa interministerial no se han cumplido en su totalidad. Seguimos esperando por los refuerzos sanitarios necesarios para poder abordar la situación en El Hierro, cuyos servicios asistenciales están sometidos a muchísima presión», ha remarcado Clavijo.

El presidente canario ha valorado que Salvamento Marítimo haya desplegado en la isla nuevos buques para el rescate de personas, si bien ha denunciado «que las tripulaciones están teniendo que empatar unas jornadas tras otras».

Ha reprochado que la vía diplomática «que, supuestamente, se iba a desplegar para evitar la salida de cayucos de Gambia y Senegal, no ha servido de nada, más bien todo lo contrario, ya que han salido muchos más».

Las ayudas a las familias herreñas no han llegado

Tras reunirse telemáticamente la pasada semana con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, Clavijo ha dicho este lunes que el Gobierno canario «sigue sin entender ni nadie le ha dado por escrito ni ha demostrado que, efectivamente, España ha solicitado la activación de los cuatro mecanismos europeos que se habló que se tenían que activar: desde el sistema de protección civil, la agencia de asilo, el Frontex o el fondo de solidaridad».

Ante su «decepción con la acción del Gobierno de España», Clavijo irá este martes de nuevo a Madrid para participar en la interministerial de Migraciones, donde espera que se le den las «respuestas claras» que necesitan «los canarios y los herreños» respecto a «qué es lo que se está haciendo en los países de donde salen los cayucos», ya que «el resultado, evidentemente, no es el deseable«.

Clavijo también ha reprochado al Gobierno español que los fondos y las partidas que se comprometió la pasada semana a activar para ayudar a las familias y los negocios de La Restinga, así como los refuerzos sanitarios en El Hierro «no acaban de llegar».

Sobre la petición del PP de que se ordene el despliegue de la Armada en Canarias, Clavijo ha manifestado que «desplegar el ejército significaría utilizarlo como salvamar, porque, una vez detectado un cayuco o una patera, lo único que puede hacer es traerlos a las costas del archipiélago», por lo que ha insistido en la necesidad de que el Frontex impida su salida en Senegal o Gambia.

Clavijo reclama medidas concretas al Gobierno ante la crisis migratoria en Canarias

Además de «reconocer el esfuerzo que tanto Mauritania como Marruecos están realizando porque de allí no están llegando embarcaciones a Canarias», Clavijo ha insistido en que a Canarias ya «no le valen las palabras».

«Alguien tiene que mentir», ha dicho sobre la petición de la activación de mecanismos europeos ante esta emergencia humanitaria, por lo que este martes pedirá que se le muestren documentos concretos.

«Es triste que hace unos meses, el papa haya estado aquí, que todos los responsables políticos hayan venido a hacerse la foto y a darse golpes en el pecho, pero, desgraciadamente, de esa humanidad y de esa diligencia que le pedíamos al Gobierno de España, no hay nada«, ha aseverado.

Sobre la reapertura del acuartelamiento de Las Canteras, en Tenerife, para que acoja a migrantes llegados a El Hierro, Clavijo ha dicho no tener constancia de ello, al tiempo que ha confiado en que la Delegación de Gobierno en Canarias se esté coordinando con el Cabildo de esa isla y el Ayuntamiento de La Laguna «para evitar discursos xenófobos, fascistas, y los populismos que sobrevuelan a toda esta desgracia de la inmigración».

El Hierro, con 2.000 personas de las 17.000 llegadas

El titular de la Delegación del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dicho que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que este domingo se desplazó a El Hierro, informó de que se ha pedido el despliegue del Frontex en Senegal y Gambia y ha recalcado que el Gobierno de España «está haciendo todo lo posible en un momento de emergencia migratoria, con una llegada masiva a El Hierro».

De las 24.000 personas llegadas por la ruta canaria a este archipiélago, 17.000 lo han hecho a El Hierro, donde «hoy tenemos unas 2.000 personas», ha precisado Pestana, quien ha confirmado que el acuartelamiento de Las Canteras, en La Laguna (Tenerife), que se ha reformado, se pondrá en marcha estos días como un nuevo recurso de acogida que permitirá «tener un colchón en Canarias», aunque seguirán las derivaciones al resto de la red del territorio nacional.

Pestana ha considerado «absurdo» desplegar la Armada para que realice una labor humanitaria que ya hace Salvamento Marítimo con «equipos humanos y medios para atender» esta emergencia, para lo que «sí solventa es la colaboración de los países de origen y tránsito».

Según Pestana, «el Gobierno de España está cumpliendo, y con criterios humanitarios», con Canarias «en un momento de muchísima tensión porque estas llegadas superan cualquier previsión», por lo que ve «injusto» el balance que hace el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo.

«En los últimos seis años han llegado más de 150.000 personas y no están en Canarias, ese es el esfuerzo que se puede comprobar perfectamente solamente con estos datos», ha apostillado.