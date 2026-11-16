El mercado pierde cerca de 700 inmuebles disponibles en Gran Canaria y Tenerife desde principios de octubre. Constructores y promotores reclaman más inversión pública para impulsar la construcción de vivienda nueva y triplicar la oferta actual

La oferta de viviendas en alquiler ha experimentado un importante retroceso en Canarias durante el último mes y medio. Desde que el Gobierno de España ideara el denominado decreto Maricarmen, el número de inmuebles disponibles ha caído un 22 % en las islas capitalinas, según los datos del portal inmobiliario Idealista. Una evolución que refleja el impacto de las medidas en el mercado del alquiler y que coincide con un descenso de la disponibilidad de viviendas tanto para arrendar como para comprar.

RTVC

En Gran Canaria, a principios de octubre había 1.854 viviendas disponibles para alquilar. Apenas 45 días después, el mercado cuenta con 400 inmuebles menos. La situación también afecta a Tenerife, donde en las mismas fechas Idealista contabilizaba 1.880 viviendas en oferta y ahora registra casi 300 menos.

Los constructores reclaman más inversión pública

La reducción de la oferta preocupa también al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, que reclama a las administraciones un cambio de prioridades en las políticas de vivienda. Sus representantes consideran necesario que los presupuestos públicos contemplen inversiones capaces de impulsar nuevos proyectos residenciales y permitan aumentar el número de inmuebles disponibles.

Entre los factores que explican la escasez de vivienda, constructores y promotores señalan el encarecimiento de los costes de producción, que ha aumentado hasta un 40 %. Un incremento que dificulta la puesta en marcha de nuevas promociones y limita la capacidad del sector para responder a la demanda.

Canarias necesita triplicar la construcción de viviendas

Para reactivar la construcción, el sector considera imprescindible que los gobiernos destinen recursos públicos al desarrollo de nuevas viviendas. Una apuesta que, según defienden, no debe limitarse exclusivamente a la promoción de vivienda pública, sino que también debe facilitar la construcción de vivienda libre.

En Canarias se construyeron alrededor de 4.000 viviendas durante el último año, una cifra que, a juicio del sector, resulta insuficiente para atender las necesidades actuales. La propuesta pasa por triplicar la oferta y aumentar el ritmo de construcción para hacer frente a la escasez de inmuebles que afecta al mercado residencial del Archipiélago.