El incendio se declaró en un piso de la segunda planta de un edificio de La Oliva, en Corralejo, y provocó cuatro intoxicaciones por inhalación de humo

Un hombre grave y otros tres afectados en un incendio en una vivienda de Corralejo. Europa Press

Cuatro personas han resultado afectadas, una de ellas de gravedad, en un incendio declarado este sábado por la tarde en una vivienda de la segunda planta de un edificio situado en la avenida Nuestra Señora del Carmen, en Corralejo, municipio de La Oliva (Fuerteventura).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta sobre las 18:40 horas y activó a los servicios de emergencia.

Los Bomberos de La Oliva extinguieron las llamas, que afectaron únicamente a una vivienda, y ventilaron el inmueble. El personal sanitario atendió a tres hombres por inhalación de humo.

Tres personas trasladadas al hospital

Uno de ellos presentaba una intoxicación grave y lo trasladaron en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura. Otro, con afectación moderada, también fue evacuado al mismo centro hospitalario, mientras que el tercero, con síntomas leves, fue trasladado al Centro de Salud de Corralejo.

La cuarta persona afectada recibió asistencia en el lugar del suceso y no precisó traslado sanitario.

En el dispositivo participaron también profesionales de Atención Primaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y la Guardia Civil, que colaboraron en la atención a los afectados y en el aseguramiento de la zona.