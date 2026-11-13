El incendio en una vivienda de San Fernando de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, se produjo sobre la 01:35 de la madrugada, cuando el 112 Canarias recibió varias llamas de alerta

Sala operativa del 112 Canarias. Imagen de recurso 112 Canarias

Dos personas han fallecido y un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter moderado en el incendio declarado durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la avenida de Gáldar, San Fernando de Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El incendio se produjo sobre las 01:35 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de las llamas en el inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que se encargaron de extinguir el fuego y ventilar la vivienda.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos personas y atendió a un hombre de 45 años que presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. Una ambulancia trasladó al afectado al Hospital San Roque Maspalomas.

También intervinieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que aseguraron la zona, colaboraron en el dispositivo de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.