Una mujer resulta herida grave tras volcar su turismo en la salida de la TF-5 en Santa Úrsula

El vehículo que conducía la mujer sufrió un vuelco por causas que se investigan en la salida de la TF-5 hacia Santa Úrsula y presentaba diversos traumatismos de carácter grave

Vuelco de vehículo en la TF-5. Imagen 112-Canarias

Una mujer ha resultado herida de carácter grave este jueves tras sufrir un accidente de tráfico con el vehículo que conducía en la salida de la autopista TF-5 hacia Santa Úrsula, en Tenerife.

El incidente se produjo a las 10:52 horas de este 12 de noviembre, cuando el turismo sufrió un vuelco por causas que se investigan. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que movilizó a los diferentes servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Úrsula.

A la llegada de los bomberos, la ocupante del vehículo ya había conseguido salir por sus propios medios. Los efectivos procedieron entonces a asegurar el turismo accidentado.

Por su parte, el personal sanitario del SUC asistió a la mujer, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, mientras que la Policía Local también intervino en el dispositivo de seguridad.