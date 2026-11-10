El incendio en las instalaciones de la prisión Tenerife II se produjo cerca de los depósitos de combustibles, tanto de gasoil como de gas propano

Informa: Redacción Informativos RTVC

Al menos un módulo de la prisión Tenerife II tuvo que desalojarse la pasado noche de forma preventiva tras declararse un incendio en las instalaciones, cerca de los depósitos de combustibles, de gasoil y gas propano.

El fuego se detectó en torno a las 21.00 horas, lo que motivó la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se desplazaron hasta el recinto penitenciario para sofocar las llamas.

Prisión Tenerife II. Imagen RTVC

La rápida actuación de los bomberos permitió controlar el incendio alrededor de las 21.30 horas, sin que se registran heridos.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, así como el alcance de los daños materiales ocasionados, Las circunstancias del suceso están pendientes de esclarecerse.