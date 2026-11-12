Una colisión múltiple a la altura de Melenara, Telde, e sentido la capital grancanaria, ha causado importantes complicaciones en el tráfico a primera hora de este jueves pero no ha dejado daños personales

Sala operativa del 1-1-2 Canarias- Imagen 1-1-2 Canarias

Una colisión múltiple registrada este jueves en la autopista GC-1, a la altura de Melenara, en el municipio de Telde, está provocando importantes retenciones de tráfico en Gran Canaria.

El accidente se ha producido en sentido hacia Las Palmas de Gran Canaria y está generando complicaciones en la circulación, con largas colas de vehículos que también afectan al sentido contrario.

La incidencia está dificultando la movilidad en una de las principales vías de comunicación de la isla. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y circular con atención al aproximarse a la zona del accidente.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112-Canarias, no se han registrado daños personales en el siniestro.