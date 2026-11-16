Las embarcaciones trasladaron al puerto de La Restinga a 112 y 134 migrantes, entre ellos 17 mujeres y cuatro menores

Un segundo cayuco ha llegado este lunes a las costas de El Hierro con 112 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y dos menores de edad. Los ocupantes desembarcaron en el muelle de La Restinga, donde también había llegado horas antes otra embarcación con 134 migrantes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado que la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil avistó ambos cayucos y que la salvamar Acrux los acompañó posteriormente hasta el puerto. Entre las dos embarcaciones suman 246 personas, una cifra considerablemente inferior a las registradas durante el fin de semana, cuando llegaron 1.580 personas el sábado y 1.467 el domingo.

El primero de los cayucos asistidos este lunes transportaba a 134 personas, entre ellas siete mujeres y dos menores. Sus ocupantes completaron una travesía de siete días desde Guinea Bissau. Su llegada puso fin a una tregua de 15 horas en unas instalaciones portuarias que afrontan una situación de saturación por la incesante llegada de embarcaciones.

Más de 11.000 llegadas en la primera quincena de noviembre

El nuevo episodio se produce en pleno repunte de la presión migratoria sobre Canarias. El archipiélago ha contabilizado 11.037 llegadas irregulares durante los primeros quince días de noviembre, después de cerrar octubre con 6.194 personas.

Así lo recoge el último balance del Ministerio del Interior, publicado este lunes, que refleja un incremento especialmente intenso en El Hierro. La evolución de las llegadas a las islas centrará la Comisión Interministerial de Inmigración que el Gobierno de España celebrará este martes con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Según los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, las 11.037 personas llegaron a bordo de 106 embarcaciones precarias entre el 1 y el 15 de noviembre.

El balance incluye las llegadas del pasado sábado, cuando Canarias registró un récord de desembarcos en una sola jornada. Según el recuento provisional elaborado por EFE, 1.580 personas alcanzaron el archipiélago en 15 embarcaciones rescatadas desde tres islas, una cifra que evidencia la intensidad del repunte migratorio de los últimos días.