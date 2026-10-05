Investigación abierta por los altercados registrados en Güímar por el partido Atlético Unión Güímar vs Sporting Hortaleza

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Güímar condena los incidentes ocurridos fuera del campo y asegura que la seguridad estuvo garantizada en el interior

La Guardia Civil investiga los altercados registrados el domingo en Güímar durante la celebración de un partido de fútbol y trabaja para determinar las circunstancias de los incidentes y a sus responsables. Los enfrentamientos se produjeron fuera del recinto deportivo, mientras que, según el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Güímar, Carlos Llarena, la seguridad estuvo garantizada en el interior del campo.

El estadio de Tasagaya en Güímar era donde se tenía que disputar el partido entre el Sporting Hortaleza y el Atlético Unión Güímar, un partido decisivo para el pase a disputar la Copa del Rey / RTVC

El edil ha condenado los hechos en el programa Buenos días Canarias y ha lamentado que los incidentes hayan afectado a la imagen del municipio. «La violencia no debe estar en ningún sitio y mucho menos en el deporte», ha señalado en una entrevista.

Dispositivo de seguridad estaba preparado

Según ha explicado, el dispositivo de seguridad había sido preparado previamente con la participación de la Policía, la Guardia Civil y Protección Civil, y también se había revisado con una representante de la Federación Española de Fútbol. El objetivo era garantizar el desarrollo del encuentro con normalidad.

El concejal sostiene que no se produjeron incidentes entre las aficiones dentro del recinto. Según su relato, el conflicto se produjo entre los dos equipos cuando el árbitro decidió que cada uno permaneciera en su zona. Ante la negativa de uno de los clubes a salir al terreno de juego, se solicitó la presencia de más agentes de la Guardia Civil y acudió una unidad especial.

Finalmente, el encuentro quedó suspendido porque el equipo visitante mantuvo inicialmente su negativa a jugar. También señala que el acta arbitral recoge que el comportamiento de la afición dentro del campo fue normal.

El Ayuntamiento niega que hubiera armas

Uno de los aspectos que ha generado controversia son las informaciones sobre la supuesta presencia de machetes o cuchillos durante los altercados. El concejal ha negado que se utilizaran este tipo de armas y ha anunciado que el Ayuntamiento estudiará medidas contra quienes, según afirma, hayan difundido esas informaciones sin contrastarlas. «Han dicho que se sacaron machetes y cuchillos. Eso es incierto», ha asegurado.

El Ayuntamiento queda ahora a la espera de la investigación de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido en el exterior del recinto y determinar posibles responsabilidades.

La jornada también tuvo consecuencias para el propio responsable municipal de Deportes, que ha explicado que terminó siendo atendido en urgencias después de una semana de intenso trabajo para preparar el encuentro.

Según ha relatado, el Ayuntamiento tuvo que realizar distintas actuaciones para acondicionar el campo, entre ellas trabajos relacionados con el césped y el sistema de riego, además de preparar la conexión a internet y el sonido durante la madrugada previa al partido.

«El nombre de Güímar vuelve a estar manchado»

El responsable municipal ha pedido disculpas a la población por lo ocurrido fuera del campo, aunque ha insistido en que los altercados fueron protagonizados por «algunas personas» y que el Ayuntamiento no puede justificar ni defender este tipo de comportamientos.

El grupo de gobierno tiene previsto mantener una reunión para analizar lo sucedido y estudiar las posibles actuaciones.

El concejal ha lamentado especialmente el impacto de los incidentes sobre la imagen de Güímar y ha insistido en la necesidad de que el deporte sea un espacio de convivencia, especialmente ante la presencia de menores en este tipo de acontecimientos.