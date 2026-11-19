CD Tenerife vs RCD Mallorca, sábado 21 de noviembre a las 20.00 (hora canaria), jornada 15 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo el minuto a minuto en rtvc.es

El Club Deportivo Tenerife se enfrenta este sábado 21 de noviembre al RCD Mallorca. Un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, que comenzará a las 20.00 horas en Canarias (21.00 horas en la Península), en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Como llega el CD Tenerife y el RCD Mallorca

La dinámica del Tenerife en las últimas cinco jornadas competitivas es la siguiente: 1 victoria (2-0 ante AD Ceuta FC el 15/11) y 4 empates (2-2 vs FC Andorra, 1-1 vs CE Sabadell, 1-1 en Vigo contra RC Celta B y 1-1 ante Girona).

Por su parte, el RCD Mallorca llega con un balance sólido de los últimos cinco compromisos: 2 victorias y 3 empates, incluyendo un 3-3 en la última jornada contra Córdoba (14/11) y victorias previas como el 3-1 ante UD Las Palmas.

En la clasificación actual el Tenerife ocupa la 13ª plaza con 18 puntos (17 goles a favor y 17 en contra), mientras que el Mallorca viene por encima, en la 7ª posición con 23 puntos (18 goles a favor y 10 en contra).

Encuentros entre ambos equipos

El CD Tenerife llega a su compromiso frente a el RCD Mallorca con un reto histórico por delante: volver a ganar al conjunto balear en el Heliodoro Rodríguez López. Cabe destacar que los de Cervera, no consiguen derrotar a los bermellones como locales desde el 12 de diciembre de 2015, cuando se impusieron por 2-1 en un encuentro de Segunda División. Desde entonces, los enfrentamientos disputados en el recinto capitalino no han terminado con una victoria para los blanquiazules.

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