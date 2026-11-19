Sporting Gijón vs UD Las Palmas, domingo 22 de noviembre a las 15:15 (hora canaria), jornada 15 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo el minuto a minuto en rtvc.es

La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta este domingo 22 de noviembre fuera de casa al Sporting Gijón. Un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, que comenzará a las 15:15 horas en Canarias (16:15 horas en la Península), en el Estadio El Molinón-Enrique Castro «Quini».

Imagen RTVC.

Como llega el Sporting y la UD Las Palmas

Los amarillos llegan tras caer 1-0 en Los Cármenes, donde un error de Caro al intentar regatear a Pascual permitió al delantero marcar en el minuto 53. El guardameta había sostenido a la UD con varias intervenciones decisivas durante la primera mitad. Aunque los grancanarios dispusieron de oportunidades para adelantarse, la derrota interrumpió una racha de tres triunfos consecutivos en Liga.

Además, ambos equipos se enfrentan a diversas sanciones, pues se registran tanto, las de Alex Corredera y Nicholas Opoku, jugadores del Sporting de Gijón y UD Las Palmas, respectivamente, que cumplirán este domingo partido de sanción en El Molinón.

EL encuentro también pondrá a prueba la respuesta del Sporting, que recibirá al tercer rival a domicilio del técnico en sus cuatro primeros compromisos, un inicio de calendario en el que la UD solo ha jugado ante su afición frente al Eldense.

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