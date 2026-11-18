El Estrella CF recibe el sábado, 21 de noviembre, en el sur de Gran Canaria al líder indiscutible del Grupo XII de la Tercera RFEF, el CF Panadería Pulido San Mateo, con una sola derrota en las 11 jornadas disputadas

El Estrella CF afronta este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, una exigente prueba en la duodécima jornada del Grupo XII de la Tercera Federación. El conjunto grancanario recibe en el campo de Las Palmitas al CF Panadería Pulido San Mateo, actual líder de la competición, en un encuentro que medirá las aspiraciones de ambos equipos.

La situación clasificatoria refleja la diferencia entre los dos conjuntos. El Panadería Pulido San Mateo ocupa la primera posición con 26 puntos, después de once jornadas disputadas, con un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota. Los de San Mateo atraviesan un gran momento de forma y se han consolidado como uno de los principales candidatos a pelear por el ascenso.

Así llegan los dos equipos al partido

Los tres últimos compromisos ligueros del San Mateo se han saldado con victorias: goleó por 5-0 al Villaverde Norte, se impuso por 1-2 al Unión Sur Yaiza y derrotó por 3-1 al San Bartolomé en la última jornada. Nueve puntos de nueve posibles que confirman su excelente dinámica.

Enfrente estará un Estrella CF que ocupa la zona media de la clasificación, con 13 puntos, y que necesita recuperar sensaciones. El equipo grancanario suma cuatro victorias, un empate y seis derrotas.

Su trayectoria más reciente presenta dos caras. Después de imponerse por 0-3 al CD Laguna y por 2-1 al Playas de Sotavento, cayó con contundencia por 5-1 ante el Unión Sur Yaiza en la última jornada.

El encuentro supone una oportunidad para que el Estrella recupere la senda de la victoria ante su afición. Enfrente tendrá a un rival especialmente fiable y con mucha capacidad goleadora.

Dónde ver el partido

En directo en la plataforma Canarias Play

En el portal www. rtvc.es

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