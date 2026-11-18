El partido, que fue aplazado por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, se jugará este jueves 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en Los Llanos de Aridane, en La Palma

Canarias Play emitirá en directo el encuentro entre UD Argual y Madrid CFF correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, este jueves 19 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, desde el estadio municipal Aceró de Los Llanos de Aridane, en La Palma. El partido también podrá seguirse en directo por el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria y a través de rtvc.es.

La narración del encuentro correrá a cargo de Carlos Bilbao y los comentarios serán de Raquel Delgado, presidenta de la Real Unión Tenerife y componente de la Junta de Gobierno de la Federación Tinerfeña de Fútbol.

Plantilla del Madrid CFF. Plantilla del CD Argual.

El UD Argual y el Madrid CFF se verán las caras a partido único, buscando el pase a la siguiente ronda. Este enfrentamiento es uno de los aplazados el pasado 4 de noviembre tras el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel. La tercera ronda de la Copa de la Reina cuenta con la presencia de hasta ocho equipos de Liga F Moeve.

El conjunto palmero, dirigido por Jorge Concepción, llega a esta ronda tras disputar el derbi canario ante el CD Femarguín, que se resolvió con una contundente victoria por 0-3 en un duelo directo entre los dos primeros clasificados.

El Argual amplía su ventaja, continúa invicto, suma una nueva portería a cero y seguirá una semana más al frente de la clasificación. Entre sus principales referencias destaca la delantera María José Pérez, exjugadora del CD Tenerife Femenino y máxima goleadora del equipo en este inicio de temporada. Dos de los tres goles frente al Femarguín los marcó ella.

Por su parte, el Madrid CFF afronta la eliminatoria situado en la sexta posición de la Liga F, por detrás del Costa Adeje Tenerife que las recibe el próximo domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El Madrid CFF cayó por 2-3 este fin de semana ante el Logroño United.

El partido ante el Madrid CFF supone todo un acontecimiento deportivo en La Palma, que permitirá al CD Argual seguir creciendo y dar visibilidad al fútbol femenino, por lo que el club ha solicitado a su afición todo el apoyo posible en las gradas del estadio municipal Aceró de Los Llanos de Aridane.