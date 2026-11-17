Los representantes de PSOE, PP, Unidad del Pueblo Canario, Municipalistas 1º Canarias-CC y VOX debatirán sobre los principales asuntos que afectan al Archipiélago

El encuentro comenzará a las 21:30 horas y podrá seguirse en directo por ambas cadenas públicas y sus plataformas digitales

Televisión Canaria y Televisión Española emitirán este miércoles 18 de noviembre, a las 21:30 horas, el primer debate electoral entre los candidatos y candidata a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro se celebrará en las instalaciones de RTVE en Las Palmas de Gran Canaria y podrá seguirse en directo y de forma simultánea a través de las dos televisiones públicas y sus plataformas digitales.

En el debate participarán los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas de las cinco formaciones políticas con representación parlamentaria en Canarias: Mª Dolores Corujo, del PSOE; Sergio Ramos, del PP; Luis Campos, de Unidad del Pueblo Canario; Teodoro Sosa, de Municipalistas 1º Canarias-CC y Alberto Rodríguez, de VOX.

La previa estará conducida por las periodistas Nayra Santana, de RTVE, y Fátima Plata, de RTVC, que seguirán la llegada de los candidatos y los momentos anteriores al encuentro. Por su parte, Marta Modino, de RTVC, y Fátima Hernández, de RTVE, serán las encargadas de moderar el debate, que tendrá una duración aproximada de 100 minutos.

Plató del debate electoral entre los candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.

Al término del encuentro, a las 23:10 horas, Fernando Timón tomará el relevo para conducir un postdebate electoral que contará con una tertulia en la que participarán los periodistas Eduardo Araujo, Marta Cantero y Jorge Bethencourt, junto al analista político Guillermo Pulido, para comentar y analizar las principales intervenciones y propuestas de los candidatos.

El encuentro se estructurará en seis bloques temáticos en los que los candidatos expondrán sus propuestas y confrontarán sus posiciones sobre vivienda, migración y reto demográfico, políticas sociales y Canarias en el Estado. Cada participante dispondrá de un minuto inicial de presentación y de un minuto de oro al cierre del debate para trasladar su mensaje final a la ciudadanía. Durante los bloques temáticos, el formato contempla un sistema de bolsas de tiempo individuales que permitirá a los candidatos administrar sus intervenciones con flexibilidad y favorecer un intercambio directo de propuestas.

Seguimiento en directo en la web y en las redes sociales de RTVC

El debate también podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, la plataforma digital de RTVC, que ofrecerá la retransmisión con interpretación de lengua de signos, en línea con el compromiso del servicio público con la accesibilidad a los contenidos informativos.

La cobertura del debate se extenderá también a la web y las redes sociales de RTVC, que ofrecerán un seguimiento minuto a minuto del encuentro.

Además, RTVC.es ha habilitado un bloque especial dedicado a las Elecciones Generales del 29 de noviembre, donde los usuarios pueden consultar la actualidad de la campaña, los bloques electorales de Televisión Canaria y La Radio Canaria, entrevistas, perfiles de los candidatos e información práctica sobre los comicios.

Este espacio reunirá también los contenidos de ambos debates y ofrecerá un seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral del 29 de noviembre, con los datos de participación, el escrutinio y los resultados.

Dos debates para las dos provincias canarias

Esta primera cita forma parte del acuerdo de colaboración suscrito entre Radiotelevisión Canaria y Radiotelevisión Española, por el que ambas entidades públicas se han comprometido a organizar y emitir conjuntamente los debates electorales de las dos circunscripciones canarias.

El acuerdo establece un modelo de cooperación entre ambas cadenas para ofrecer una cobertura electoral conjunta, plural y en abierto, que permita a la ciudadanía conocer y comparar las propuestas de las distintas candidaturas antes de acudir a las urnas.

Tras el encuentro de Las Palmas, Televisión Canaria acogerá el segundo debate el martes 24 de noviembre, en sus instalaciones de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión participarán los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña.

Con esta colaboración, ambas televisiones públicas refuerzan su compromiso con la ciudadanía canaria a través de la producción y retransmisión conjunta de los debates electorales. La coordinación de sus equipos técnicos y profesionales permite sumar recursos y esfuerzos para ofrecer una cobertura informativa al servicio de Canarias.