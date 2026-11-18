El CD Argual y el Madrid CFF juegan un encuentro histórico para el conjunto palmero en la Copa de la Reina este jueves, a partido único en el Estadio Municipal Aceró de Los Llanos de Aridane

El CD Argual afronta este jueves, 19 de noviembre, a las 19:00 horas, uno de los partidos más importantes de su historia. El conjunto palmero recibe al Madrid CFF, equipo de Liga F, en el Estadio Municipal Aceró de Los Llanos de Aridane, en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. El encuentro se disputará a partido único y pondrá en juego una plaza para los octavos de final.

Así llegan los dos equipos al partido

El equipo dirigido por Jorge Concepción llega a esta cita después de superar las dos primeras rondas de la competición. En su estreno copero, el Argual venció por 4-2 al Real Unión de Tenerife, mientras que en la segunda eliminatoria se impuso por 2-0 al Guiniguada Apolinario. Dos victorias que han permitido al conjunto palmero alcanzar una ronda en la que se medirá por primera vez a un rival de la máxima categoría.

El Madrid CFF, por su parte, entra directamente en esta tercera eliminatoria, al igual que otros equipos de Liga F. El conjunto madrileño ocupa la sexta posición liguera y llega después de encadenar dos derrotas consecutivas: 5-1 ante el Barcelona y 2-3 frente al Logroño United.

El Argual buscará aprovechar el factor campo y su buen momento de forma para protagonizar una de las sorpresas de la competición y llevar el nombre de La Palma a la siguiente eliminatoria. El conjunto palmero milita en la Segunda Federación y no conoce la derrota, líder del Grupo III con ocho victorias y un empate.

Dónde ver el partido