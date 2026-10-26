El CD Tenerife debuta en la Copa del Rey este miércoles 28 de octubre a las 19:00 (hora canaria) en el Nuevo Vivero, ante el CD Badajoz de Segunda Federación. El partido se emite en directo en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es

El CD Tenerife debuta en la Copa del Rey 2026-27 este miércoles 28 de octubre, a las 19:00 (hora canaria; 20:00 en la Península), ante el CD Badajoz en el estadio Nuevo Vivero. Es la primera ronda del torneo y el equipo blanquiazul se estrena contra un rival de Segunda Federación.

Badajoz vs CD Tenerife en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27. El partido se podrá ver en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

La eliminatoria se resuelve a partido único y se juega en el campo del equipo de categoría inferior, según la normativa de la RFEF. Si hay empate tras los 90 minutos, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, de seguir igualado, cinco penaltis por equipo.

Cómo llegan el CD Badajoz y el CD Tenerife a la Copa del Rey

El Tenerife, entrenado por Álvaro Cervera, acumula varias jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion: su última victoria fue el 13 de septiembre ante el Leganés. El domingo empató 1-1 en el campo del Sabadell. Óscar Sanz adelantó a los locales en el minuto 47 y Enric Gallego igualó de cabeza en el 55. El empate mantiene al equipo en la zona media de la clasificación, sin acercarse a los puestos de promoción.

El Badajoz, por su parte, juega en el Grupo 4 de la Segunda Federación y llega sin conocer la derrota en sus últimos cinco partidos. Ganó 1-0 al Marbella y al Atlético Sanluqueño, y empató sin goles el domingo en el campo del Puente Genil. Tras ocho jornadas es tercero con 15 puntos, fruto de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Los blanquiazules llegan a la Copa solo 72 horas después de su último partido de LaLiga Hypermotion.

Dónde ver el Badajoz vs Tenerife en directo

El Badajoz vs Tenerife se emite en directo por Televisión Canaria (TDT), Canarias Play y rtvc.es. La emisión arranca a las 18:55, cinco minutos antes del inicio. Dani Álvarez narra el encuentro y Aarón Darias se encargará de los comentarios.

En rtvc.es podrás seguir además el minuto a minuto, con alineaciones y estadísticas en directo.

Alineaciones

En cuanto se conozcan las alineaciones de ambos equipos, aquí podrás ver los detalles en tiempo real de los jugadores que saltarán al campo en esta primera eliminatoria.

Minuto a minuto en directo

Sigue en directo el minuto a minuto del encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey del CD Tenerife en RTVC