El Atlético Paso, único equipo canario del Grupo 5 de Segunda Federación, recibe al Córdoba CF de LaLiga Hypermotion en la primera ronda de la Copa del Rey. Sigue en directo el encuentro en Canarias Play y en rtvc.es

El Atlético Paso recibe al Córdoba CF este martes 27 de octubre, a las 20:00 (hora canaria; 21:00 en la Península), en el estadio de El Paso, en La Palma. Es un partido de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-27.

Atlético Paso vs Córdoba CF en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27 se podrá ver en directo a través de Canarias Play y en rtvc.es

La eliminatoria se resuelve a partido único y se juega en el campo del equipo de categoría inferior, según la normativa de la RFEF. Si el marcador sigue igualado tras los 90 minutos, habrá prórroga de dos tiempos, de 15 minutos cada uno y, de persistir el empate, cinco penaltis por equipo.

El sorteo se celebró el 5 de octubre de 2026.

Dónde ver el Atlético Paso vs Córdoba en directo

El Atlético Paso vs Córdoba se emitirá en directo en RTVC. Se podrá seguir a por Canarias Play y a través de la web de Radio Televisión Canaria. No habrá retransmisión por la TDT. La narración correrá a cargo de Berto Mata y los comentarios correrán a cargo de Sergio Alonso, seleccionador canario.

Además, en rtvc.es podrás seguir el minuto a minuto del partido, con alineaciones y estadísticas en directo.

Cómo llegan el Atlético Paso y el Córdoba CF a la Copa del Rey

El conjunto palmero llega como campeón de la Tercera Federación 2025-26 y de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Ahora es el único equipo canario del Grupo 5 de Segunda Federación, dirigido por Maxi Barrera. Tras ocho jornadas suma 9 puntos, con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En las dos últimas jornadas empató 2-2 en el campo de la Conquense y ganó 3-0 al Real Ávila. El club celebra además su 75 aniversario.

El Paso conoce bien esta competición. En la edición 2022-23 eliminó al Real Murcia en los penaltis y cayó después ante el Espanyol. En la 2024-25 quedó fuera ante el Eldense.

El Córdoba, dirigido por Iván Ania, juega en LaLiga Hypermotion y suma 15 puntos tras once jornadas. El pasado sábado 24 ganó 2-0 al Eibar, con goles de Eder García y Diego Percan, y enlazó así su segunda victoria consecutiva sin encajar. Los andaluces cayeron en la primera ronda en las dos últimas ediciones, ante el Olot (2024) y el Cieza (2025).

Alineaciones

En cuanto se conozcan las alineaciones de ambos equipos, aquí podrás ver los detalles en tiempo real de los jugadores que saltarán al campo en esta primera eliminatoria.

Minuto a minuto en directo

Sigue en directo el minuto a minuto del encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey del Atlético Paso que recibe en La Palma al Córdoba.

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