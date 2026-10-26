RTVC emite este martes los partidos de la Copa del Rey en los que intervienen los equipos canarios UD Las Palmas y CD Atlético Paso

El encuentro entre la RSD Alcalá y la UD Las Palmas se ofrecerá en directo, a partir de las 19:00 horas, a través de la TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es

El enfrentamiento entre el CD Atlético Paso y el Córdoba CF, a partir de las 20:00 horas, se retransmitirá también en directo por Canarias Play y la web rtvc.es

Radiotelevisión Canaria (RTVC) será testigo de los dos primeros partidos en los que se enfrentan equipos canarios en la Copa del Rey este martes 27 de octubre, tras el acuerdo alcanzado la pasada semana con Movistar+, propietaria de los derechos. Los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Atlético Paso podrán ver en directo las intervenciones de los dos equipos.

A la izquierda, jugadores de la UD Las Palmas, durante el entrenamiento de este domingo. A la derecha, celebración de un gol por jugadores del CD Atlético Paso.

El partido que disputarán la Real Sociedad Deportiva Alcalá y la Unión Deportiva Las Palmas, se retransmitirá a partir de las 19.00 horas desde el Estadio de El Val, en Alcalá de Henares, con narración de Jesús Izquierdo y los comentarios del exfutbolista Miguel Ángel Valerón. Este partido se podrá ver en la TDT y en simultáneo a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria rtvc.es.

Este mismo martes 27 de octubre, a las 20.00 horas, se ofrecerá el choque entre el Club Deportivo Atlético Paso y el Córdoba Club de Fútbol, con narración de Berto Mata y comentarios de Sergio Alonso, entrenador de la Selección Canaria que se clasificó recientemente para la Fase Final de la Copa Regiones de la UEFA. Este encuentro se emitirá a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria, desde el Estadio Municipal de El Paso, en La Palma.

El rival de la UD Las Palmas, el RSD Alcalá, de la 2ª RFEF, milita en el Grupo 5º, en el que también está el Atlético Paso de La Palma. Por su parte, el rival del Atlético Paso es de superior categoría, el Córdoba CF de Liga Hypermotion, que ganó recientemente al CD Tenerife por 3-2 en el estadio Nuevo Arcángel. En esta eliminatoria serán los cordobeses los que tengan que viajar hasta La Palma.