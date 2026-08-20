Los tres caballos detectados con el virus de la Fiebre del Nilo Occidental está alojados en un mismo centro hípico en el sur de Gran Canaria

Virus de Nilo Occidental (archivo). Junta de Andalucía

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado por primera vez en Canarias la presencia del virus de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en tres équidos alojados en un mismo centro hípico del sur de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras la última actualización de este 19 de agosto de la situación del llamado Virus del Nilo en España.

En concreto, los tres casos se han detectado por vigilancia pasiva tras la comunicación de los síntomas neurológicos por parte del veterinario clínico a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, el Ministerio ha indicado que en la actualidad hay otras sospechas clínicas por nuevos posibles casos en el centro que están siendo objeto de investigación.

Mientras, en el conjunto de España, durante la actual temporada 2026 se ha detectado la enfermedad en aves o équidos de las comunidades autónomas Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias.

Fiebre del Nilo Occidental

La FNO es una enfermedad endémica en ciertas zonas de España, de origen vírico y transmitida mediante la picadura de mosquitos (género Culex) que afecta principalmente a aves, que junto con los mosquitos actúan de reservorio principal, si bien también puede afectar a équidos y personas.

Gráfico Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aunque la enfermedad suele cursar de forma asintomática tanto en caballos como en personas, un pequeño porcentaje puede desarrollar una forma grave de curso clínico caracterizado por un cuadro de encefalomielitis con sintomatología neurológica.

En cualquier caso, el Ministerio ha resaltado que es importante recordar que los équidos y las personas actúan de fondo de saco epidemiológico, es decir, no transmiten la infección ni actúan como reservorios del virus.