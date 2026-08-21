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Buscan a una joven desaparecida en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
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La desaparición de la joven en el barrio santacrucero del Toscal ha sido considerada de alto riesgo debido a la situación de vulnerabilidad de la joven

La joven desaparecida en Santa Cruz de Tenerife, en El Toscal
La joven desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

Una joven, Lydia N.F., ha desaparecido en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, una desaparición que se ha calificado de alto riesgo debido a su situación de vulnerabilidad.

Según la información facilitada para su localización, la joven, de 25 años, tiene ojos marrones, pelo castaño y mide aproximadamente 1,63 metros de altura.

Familiares y allegados han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de obtener cualquier pista que permita localizarla cuanto antes. Por ello, se pide a cualquier persona que pueda haberla visto o disponga de información sobre su posible paradero que se ponga en contacto con los teléfonos habilitados para la búsqueda o a través del correo electrónico que figura en el aviso de desaparición (868 286 726 o info@desaparecidos.es).

La colaboración ciudadana puede resultar clave para localizar a la joven, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una desaparición considerada de alto riesgo.

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