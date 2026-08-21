Entre octubre de 1936 y marzo de 1943 pasaron por el penal más de 5.600 presos y más de 500 murieron

Isla de San Simón.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de las islas de San Simón y San Antón, ubicadas en la ría de Vigo, como Lugar de Memoria Democrática.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria, señala que ambas islas, situadas en el municipio pontevedrés de Redondela, fueron utilizadas como penal durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura franquista.

La publicación oficial recuerda que el penal, inicialmente concebido como una prisión provisional, estuvo operativo entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943, y que por él pasaron más de 5.600 presos.

El penal estaba formado por islas, San Simón y San Antón, unidas por un pequeño puente. En la mayor, San Simón, se encontraban los pabellones de presos, mientras que San Antón albergaba el cuartel de la guarnición militar encargada de custodiarlos y el cementerio.

Fallecieron 500 presos

Según la resolución publicada en el BOE, más de 500 presos murieron debido a la falta de alimentos, el hacinamiento y las pésimas condiciones, especialmente duras para una población reclusa compuesta en su mayoría por personas mayores de 60 años.

La declaración establece medidas para garantizar la conservación, protección y difusión del lugar, entre ellas la instalación de placas y paneles.

Aunque no modifica los usos actuales de las islas, determina que cualquier actividad que se desarrolle en ellas deberá ser compatible con la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para evitar que se repitan.

Con ello, el Gobierno pretende garantizar que se respete el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y defender los principios de justicia, verdad y reparación.

