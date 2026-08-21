En lo que va de año 2026, la comunidad canaria ha registrado 41,8 millones de pernoctaciones hoteleras

Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,39% en julio en Canarias.

Los hoteles de Canarias registraron 6,78 millones de pernoctaciones en el mes de julio de 2026, lo que supone una mejora del 2,39% en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la comunidad canaria ha registrado 41,8 millones de pernoctaciones hoteleras.

Por viajeros, los hoteles de Canarias registaron 1.058.995 turistas en julio, lo que supone un cambio de 5,06% con respecto al mismo mes del año anterior. En lo que respecta al turismo nacional, un total de 310.471 turistas españoles se alojaron en establecimientos hoteleros en Canarias durante el mes de julio de 2026.

Según Estadística, la estancia media se situó en abril de 2018 en 6,22 noches por viajero, una cifra que varía un -0,64% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Datos nacionales

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España alcanzaron los 44,8 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Este tímido avance de las pernoctaciones en los hoteles españoles registrado en julio fue consecuencia exclusivamente del repunte de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en un 1,1%, ya que las efectuadas por los residentes españoles bajaron un 1,1% interanual en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos preferidos por los viajeros españoles en julio, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%).

Según las zonas turísticas, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de ocho millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones se dieron en Barcelona, Madrid y Calvià.

Precios

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5,9% en julio respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2025, cuando se dispararon un 7%. Con el repunte de julio, registrado en plena campaña de verano, los precios hoteleros encadenan ya 50 meses de alzas interanuales.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Comunitat Valenciana (+9,8%) y la bajada más acusada en Castilla y León (-0,4%). Asimismo, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de tres y dos estrellas de plata (+8,8%).

Según Estadística, los hoteles facturaron 156,8 euros de media por habitación ocupada en julio, un 6,8% más que en igual mes del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 119,3 euros, con una subida del 6,6%.

Por categorías, el ADR fue de 339 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 164,8 euros para los de cuatro y de 132,6 para los de tres. En el caso del RevPAR, para estas mismas categorías fue de 249,1, 136 y 103,5 euros, respectivamente. El punto turístico con mayor ADR y RevPAR fue Marbella, con 416,2 y 339,4 euros, respectivamente.