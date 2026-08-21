El Centro Logístico de La Guancha para caravanas y su espacio de punto limpio se convierte en la primera instalación pública y gratuita que la corporación insular abre en el norte de la isla

Centro Logístico de La Guancha. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha puesto en marcha el servicio para caravanas en el Centro Logístico de La Guancha, cuyo espacio de punto limpio se convierte en la primera instalación pública y gratuita que la corporación insular abre en el norte de la isla.

Se trata de la cuarta infraestructura específica para este tipo de vehículos que existe en Tenerife y que se suma a las dos que hay en el municipio de Arona, en el Punto Limpio como tal y en el Centro Logístico de Malpaso y en el Punto Limpio de Jagua (Santa Cruz de Tenerife), que ya se encuentran completamente operativos para permitir la evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable de las caravanas.

El objetivo principal de estas pequeñas actuaciones es evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados, los cuales suelen ser zonas de gran valor medioambiental. Con esta medida, el Cabildo reafirma su compromiso de hacer más eficiente la gestión de residuos y de fomentar la sostenibilidad en todo el territorio insular en el sector de las autocaravanas, que durante los últimos años ha experimentado un gran auge en la isla.

Servicios

En la inauguración del nuevo servicio del municipio de La Guancha estuvo presente la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, junto con representantes de las asociaciones Caravaning por Canarias, ACAT y Federación G3A, los cuales destacaron la apuesta y el trabajo que está realizando el Cabildo en cuanto a la prestación de servicios se refiere para el sector de las caravanas.

Blanca Pérez puso en valor, señala que “la puesta en funcionamiento de estas nuevas áreas de servicio supone un paso más en la estrategia que estamos desarrollando para que el crecimiento del turismo en ruta y la protección de nuestro entorno, sean compatibles”.

“Con esta apuesta -explica la consejera- damos respuesta a una de las peticiones históricas del colectivo de caravanistas, pero lo hacemos desde la responsabilidad, ofreciendo unas infraestructuras que ya están dando muy buenos resultados durante el primer mes, con más de 166 usuarios entre Arona y Jagua. Tenerife necesita de estos espacios modernos para evitar vertidos incontrolados y preservar nuestros espacios naturales”.

El alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera Luis, destacó que la puesta en servicio de esta nueva zona de vertidos para autocaravanas supone una nueva mejora en la planta de tratamiento de residuos, que amplía los servicios que ya ofrece esta instalación.

“Estamos encantados de recibir nuevas mejoras en esta planta de tratamiento de residuos. Hace unos meses estuvimos aquí con motivo de otras actuaciones que se habían realizado y hoy tenemos la fortuna de contar ya con una zona de vertidos para autocaravanas”, señala. “Esta nueva prestación viene a “ampliar una oferta que ya es amplia y que beneficia no solo a los vecinos y vecinas de La Guancha, sino también al conjunto de la comarca, cuyos municipios utilizan esta instalación”, concluyó.

Los caravanistas ven «un paso adelante» en sus reivindicaciones

Por parte de los caravanistas estaban los representantes de Amigos AC Campers Canarias y Caravaning por Canarias, de ACAT Tenerife, de Caravaning Club Tinerfe y de Caravanig Club Chinec.

Tanto Juan Martín, socio de ACAT Tenerife, y María Ángeles Díaz, secretaria de Amigos AC Campers y en nombre de Caravaning por Canarias, han agradecido al Cabildo de Tenerife la puesta en marcha de este nuevo punto de vaciado, que consideran “un paso adelante” para atender una reivindicación histórica del colectivo y mejorar los servicios para los usuarios de autocaravanas en la zona norte de la isla.

“Estamos muy contentos y no podemos más que agradecer al Cabildo el diálogo mantenido durante todo este tiempo, cuyos frutos se están viendo con iniciativas como esta. Tener una posibilidad más para el vaciado de nuestros vehículos amplía los servicios disponibles en el norte de Tenerife y nos permite gestionar correctamente las aguas grises y negras y los residuos, evitando tener que buscar soluciones improvisadas durante nuestros desplazamientos”, señalaron.

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Gran acogimiento

El área de Residuos ha elaborado una serie de obras y actuaciones para crear zonas en los puntos limpios de la isla para caravanas, un plan que culminará con que cada uno de estos espacios de la red insular estén operativos para albergar un espacio de evacuación de aguas negras y grises y otra de suministro de agua potable.

Estos nuevos puntos, han tenido una gran acogida durante el primer mes de funcionamiento con un total de 166 usuarios, divididos en 69 en Arona y 97 en Jagua. Teniendo especial importancia los datos obtenidos en la infraestructura del área metropolitana, con 97 caravanas en catorce días, lo que hace una media aproximada de 7 caravanas por jornada. Todo esto, reafirma el plan del Cabildo para evitar los vertidos en zonas no autorizadas, así como refuerza el compromiso de la Corporación insular de convertir a Tenerife en una isla más sostenible.

La iniciativa de abrir un área de servicio para aguas de caravanas es una propuesta que poco a poco se ampliará por el total de los puntos limpios de la isla para prestar servicios específicos de evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable.

Los Puntos Limpios abiertos en La Guancha, Jagua y Arona, cuentan un horario de: lunes de 8:00 a 16: horas; martes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, de 9:00 a 20:00 horas; y domingo, de 9:00 a 14:00 horas.