El Festival Arena Negra regresa los días 6 y 7 de noviembre a la Playa de Gran Tarajal con un gran cartel de artistas nacionales e internacionales

Presentación del Festival Arena Negra. Imagen Cabildo de Fuerteventura

El Festival Arena Negra regresa los días 6 y 7 de noviembre a la Playa de Gran Tarajal con un cartel que reúne a grandes artistas nacionales e internacionales en un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas de los festivales de otoño de Canarias desde su creación en 2018.

El cartel de esta edición del festival, llegan propuestas muy diversas, manteniendo el estilo del festival. El viernes 6 de noviembre, el escenario del Arena Negra recibirá a Juan Magán, Rosana, Álvaro de Luna y Merche. El sábado 7 será el turno de Luis Fonsi, Delaossa, Los Secretos y Lauta.

Este viernes, según informa un comunicado, la avenida de Gran Tarajal acogió la presentación del festival, en un acto que contó con la participación de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Cultura, Rayco León; el alcalde de Tuineje, David Herrera y el director artístico del festival, Sergio Falcón. Al acto asistieron también la concejala de Cultura de Tuineje, Dulce García, y el concejal Jonathan Peña.

Dinamización económica

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que “el Festival Arena Negra es también una herramienta de dinamización económica para Fuerteventura, con una propuesta capaz de atraer a públicos y familias y que apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Gracias al trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Tuineje, seguimos consolidando un festival que ya es un referente tanto para Fuerteventura como para Canarias. Nuestra isla demuestra que también en noviembre podemos ofrecer grandes eventos al aire libre, aprovechando nuestro clima y un entorno de la belleza de la Playa de Gran Tarajal”. Asimismo, agradeció “la implicación del Gobierno de Canarias y de todas las empresas colaboradoras que hacen posible que este festival siga creciendo”.

Por su parte, el consejero de Cultura, Rayco León, destacó que “hoy presentamos un cartel de primer nivel, con artistas nacionales e internacionales que convierten al Arena Negra en una gran cita cultural y en un espacio de encuentro para la ciudadanía. Gran Tarajal sabe acoger este tipo de eventos y estamos convencidos de que durante ese fin de semana toda Canarias tendrá la mirada puesta en Fuerteventura”.

El alcalde de Tuineje, David Herrera, señaló que “estamos orgullosos de volver a contar un año más con el Festival Arena Negra en Gran Tarajal. Quiero agradecer al Cabildo su apoyo y su implicación con un evento que tiene una enorme importancia para Gran Tarajal y para todo el municipio de Tuineje”.

El director artístico del festival, Sergio Falcón, agradeció “a las instituciones su apoyo a un festival que cada año se consolida un poco más dentro del panorama nacional. Son muchos los artistas que quieren formar parte del Arena Negra y subir al escenario de Gran Tarajal, y eso nos hace sentir especialmente orgullosos”.

Artistas Arena Negra 2026

Juan Magán, productor, DJ, compositor y cantante, es uno de los grandes referentes de la música urbana y latina y el creador del género electrolatino, que combina ritmos latinos y sonidos electrónicos. Con una trayectoria musical iniciada en 1995, el artista llegará al Arena Negra dispuesto a convertir la Playa de Gran Tarajal en una gran pista de baile al ritmo de algunos de sus grandes éxitos.

Rosana, artista canaria nacida en Lanzarote, cuenta con una trayectoria internacional que la ha llevado a ofrecer más de 3.000 conciertos por todo el mundo. Con más de 15 millones de discos vendidos, numerosos reconocimientos y grandes éxitos como ‘El talismán’ o ‘Sin miedo’, se ha consolidado como una de las cantautoras españolas de mayor proyección internacional.

También estará Álvaro de Luna, una de las voces más reconocibles del pop español de los últimos años, que llevará al escenario su particular combinación de pop y rock y algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria en los últimos años.

Merche, una de las voces más reconocibles de la música española, llega al festival con más de 20 años de trayectoria y más de 1.600 conciertos a sus espaldas. La artista gaditana continúa actualmente con su gira ‘Abre tu Mente, Ahora’, en la que repasa algunos de los grandes éxitos de su carrera y presenta sus trabajos más recientes.

Luis Fonsi, artista global, músico, compositor y productor puertorriqueño, suma más de 27 años de trayectoria y una carrera marcada por grandes éxitos internacionales. Ganador de múltiples reconocimientos y autor de canciones que han alcanzado una enorme repercusión mundial, entre ellas ‘Despacito’, llega a Fuerteventura con su más reciente etapa artística, tras el lanzamiento de su álbum ‘El Viaje’ y nuevos trabajos como ‘Cambiaré’.

Delaossa, Los Secretos y Lauta

Delaossa, nacido en el barrio malagueño de El Palo, es uno de los nombres más destacados de la escena urbana española. Su propuesta combina tradición y modernidad con un estilo personal e íntimo. Tras alcanzar el Top Viral España en Spotify y protagonizar la portada de Rap España, el artista presenta en esta nueva etapa su álbum ‘La Madrugá’.

Los Secretos, una de las bandas imprescindibles de la historia de la música española, regresan a los escenarios en una actuación excepcional, fuera de gira, en el Festival Arena Negra. Tras un 2025 marcado por su musical ‘A tu lado’, el grupo ha dedicado este año a la creación de nuevo material que verá la luz en 2027. La formación ofrecerá en Gran Tarajal su característico sonido de banda completa y un repertorio de canciones que ya forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Lauta, una de las propuestas más jóvenes del cartel, llega desde Argentina con una mezcla de pop, R&B y sonidos urbanos que representa a la nueva escena musical.

El Festival Arena Negra volverá así a convertir la Playa de Gran Tarajal en un punto de encuentro para la música y la cultura durante dos jornadas, con una programación que reúne diferentes generaciones, estilos y propuestas dentro del panorama musical actual.