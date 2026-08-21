El detenido es un hombre de 25 años que llevaba en su equipaje 3 kilos de hachís tras llegar en un vuelo desde la península

Aeropuerto de Gran Canaria.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación coordinada con agentes de la Guardia Civil, detuvieron a un hombre de 25 años que transportaba en su equipaje más de tres kilos de hachís.

La operación, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, se desarrolló a la llegada de un vuelo procedente de la península, durante los controles que realiza la Guardia Civil en funciones de Resguardo Fiscal del Estado.

La actitud mostrada por el pasajero durante el control motivó que los agentes procedieran a su identificación y a una inspección minuciosa de su equipaje. Durante la misma localizaron varios paquetes, conteniendo una sustancia vegetal, así como otros efectos relacionados con el transporte y la ocultación de la sustancia, todo ello en el interior de una maleta.

Delito contra la salud pública

Posteriormente, el análisis de la sustancia intervenida reveló confirmó que se trataba de hachís, con un peso superior a los tres kilogramos, cuyo comercio e introducción en España se encuentran prohibidos. Por lo que el hallazgo subraya la gravedad del delito y el potencial impacto en la salud pública.

Como resultado de esta acción coordinada, el hombre fue detenido y se enfrenta a cargos por delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, decretando éste su ingreso en prisión.