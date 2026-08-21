Las reservas de estacionamiento para los vehículos vinculados a la producción audiovisual se realizarán los días 24, 26 y 28 de agosto y no implicarán cortes ni modificaciones de la circulación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha informado de que se realizarán varias reservas y supresiones temporales de estacionamiento en distintos puntos del municipio con motivo del rodaje de una serie de ficción para el canal TV3. Las medidas afectarán exclusivamente a plazas de aparcamiento y no supondrán cortes ni modificaciones de la circulación.

Una de las reservas de aparcamiento se realizará el lunes 24 de agosto en la avenida Marítima, en el lateral de la Alameda del Duque de Santa Elena. Se ocuparán aproximadamente 20 metros de estacionamientos en línea situados en el margen derecho en sentido hacia la plaza del Cabildo. Antes de la reserva de guaguas existente. El horario previsto será de 08:00 a 20:30 horas.

La segunda afectará el miércoles 26 de agosto a la calle Doctor Jiménez Díaz. Se reservarán aproximadamente 125 metros de estacionamientos en línea en ambos márgenes, en el tramo comprendido entre las calles Benito Pérez Armas y Blas Cabrera. La medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 19:30 horas.

Último día

El viernes 28 de agosto se reservarán aproximadamente 90 metros de estacionamiento en línea. Será en la Avenida de Madrid, en el lateral del Parque La Granja. En el margen derecho en sentido hacia la avenida Benito Pérez Armas. La reserva se mantendrá entre las 07:00 y las 22:30 horas.

Las reservas están destinadas exclusivamente al estacionamiento de los vehículos que se utilizarán para el rodaje. La autorización municipal establece, asimismo, que la parada y el estacionamiento de los vehículos vinculados a la producción deberán realizarse únicamente dentro de los espacios autorizados.