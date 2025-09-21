ES NOTICIA

Santa María de Guía celebra su tradicional fiestas de las Marías

Como cada tercer fin de semana de septiembre, Santa María Guía se viste de gala para celebrar su fiesta más longeva, la de las Marías

Informa. Raquel Guillán / Víctor Nassar

Santa María de Guía, en Gran Canaria, celebra su tradicional fiestas de las Marías. Tras la Rama de este sábado, salió la imagen de la virgen en procesión.

Imagen archivo RTVC.

Se trata de una procesión que iniciaron los campesinos en 1811 en honor a la Virgen por liberarlos de una plaga de langostas y que aún hoy perdura en el tiempo.

Santa María continuará durante toda esta jornada de celebración, con su tradicional romería y las parrandas.

