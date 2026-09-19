Domingo de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Tenerife, La Gomera y de La Palma

Imagen RTVC.

Terminamos el fin de semana con tiempo en general estable y con temperaturas agradables. Este domingo tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Tenerife, La Gomera y de La Palma. En las islas orientales estará nuboso y tenderá a poco nuboso durante la mañana. Aparecerán intervalos de nubes altas por la tarde en la mitad norte de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote y La Graciosa.

Calima ligera en las islas más orientales. Temperaturas sin grandes cambios, salvo ligeros ascensos en el interior. Viento alisio entre flojo y moderado. En cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria soplará flojo predominantemente de componente sur. Brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.

Y en el mar, fuerte marejada a marejada con olas que disminuirán del 1,5 metros al 1m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nuboso que tenderá a intervalos en el este por la tarde. Alisio flojo y temperaturas agradables. Máximas que rondarán los 27ºC en costas.

La Palma: Predominio de cielos nubosos que serán más compactos en el norte y este donde no se descarta alguna gota débil y dispersa. Alisio flojo. Temperaturas más cálidas en el oeste. En la capital la máxima rondará los 26ºC.

La Gomera: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso en el sur por la tarde. Se despejará por la noche. Probables lloviznas en el norte durante la mañana. Alisio flojo y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso, salvo en cumbres que estará despejado. No se descarta alguna gota débil y ocasional durante la madrugada y por la mañana en el norte. Tenderá a poco nuboso o despejado por la noche. Viento alisio flojo. Temperaturas más cálidas en el sur y oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte y este que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. En el resto, despejado. Viento alisio flojo y temperaturas más cálidas en el zonas del sureste y oeste. En la capital oscilarán entre los 23ºC y los 27ºC.

Fuerteventura: Nuboso que tenderá a despejado a partir del mediodía. Intervalos de nubes altas por la tarde en la mitad norte y oeste. Calima ligera. Viento alisio entre flojo y moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Nuboso que tenderá a despejado durante la mañana. Intervalos de nubes altas por la tarde. Calima ligera. Alisio flojo y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso que tenderá a despejado. Aparecerán nubes altas por la tarde. Calima ligera. Alisio flojo y temperaturas que oscilarán entre los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.