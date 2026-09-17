Este viernes predominarán los cielos nubosos por el Norte-Nordeste de las islas más montañosas y en amplias zonas de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. Podrá llover de forma débil, al menos en medianías

Este viernes predominarán los cielos nubosos por el Norte-Nordeste de las islas más montañosas y en amplias zonas de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. Podrá llover de forma débil, al menos en medianías. En el resto de zonas, intervalos nubosos, más compactos por el Sur de Tenerife.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, las máximas se moverán entre 23 – 28ºC, con valores locales 28 – 30ºC en el Valle de Güímar, o en puntos del Sur del resto de islas.

Viento del Norte-Nordeste moderado a fuerte, rachas 50 – 70km/h en las zonas de habitual aceleración del alisio.

Y en el mar, marejadilla en las costas protegidas del Sur, marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1 – 2m.

Por islas

EL HIERRO: Cielos nubosos por el Norte y la capital, sin descartar alguna gota. Sol en el resto, con temperaturas algo más bajas, y viento alisio moderado a fuerte.

LA PALMA: Abundante nubosidad por el Norte y Este donde son probables algunas lloviznas ocasionales. Ratos de sol en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado.

LA GOMERA: Cielos nubosos por el Norte y parte de la cumbre con algo de lluvia débil. Sol en el resto, temperaturas más suaves, y viento del Norte-Nordeste moderado.

TENERIFE: Muchas nubes por el Norte y Nordeste, con algunas lloviznas ocasionales en medianías. Intervalos nubosos en puntos del Sur. Temperaturas más bajas, máximas 23 – 30ºC. Y viento alisio moderado a fuerte, del Norte moderado en El Teide, amainando.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital, con algunas gotas en medianías. Pocas nubes en el resto. Temperaturas en ligero descenso, máximas 24 – 30ºC. Viento alisio moderado a fuerte, rachas 50 – 70km/h.

FUERTEVENTURA: Cielos nubosos, especialmente en la mitad Norte y Oeste. Nubes y claros en el resto. Temperaturas máximas 24 – 30ºC. Y viento alisio moderado.

LANZAROTE: Abundante nubosidad baja por el Norte y Oeste, quizá alguna gota. Ratos de sol en el resto con temperaturas más suaves, máximas 23 – 28ºC. Viento del Norte moderado.

LA GRACIOSA: Cielos nubosos y quizá, alguna gota. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte-Nordeste moderado, 20 – 30km/h.