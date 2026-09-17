Canarias deja atrás el episodio de altas temperaturas de los últimos días y experimenta este jueves temperaturas más frescas, que en algunos puntos llegan a alcanzar hasta 8 grados menos que los de estos días pasados

Informa: Redacción Informativos RTVC

Después de varios días con el termómetro marcando temperaturas máximas, que en algunas zonas han llegado a superar los 40 grados, Canarias empieza a respirar, deja atrás el episodio de calor de los últimos días, y regresa a temperaturas más normales de la época en la que estamos.

Descienden las temperaturas en el archipiélago y deja atrás el episodio de calor de los últimos días. Imagen RTVC

Las temperaturas en algunos puntos han descendido hasta ocho grados, con más nubosidad y algo de viento. También ha caído algo de lluvia, débil, pero que muchos echaban de menos.

El descenso de las temperaturas se ha notado especialmente en medianías, cumbres y zonas del interior.

Aunque el verano no se ha marchado oficialmente y no lo hará hasta la próxima semana, sí hay un descenso generalizado de temperaturas que se agradece.