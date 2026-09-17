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Canarias deja atrás el episodio de calor con temperaturas más normales para esta época del año

Redacción RTVC
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Canarias deja atrás el episodio de altas temperaturas de los últimos días y experimenta este jueves temperaturas más frescas, que en algunos puntos llegan a alcanzar hasta 8 grados menos que los de estos días pasados

Informa: Redacción Informativos RTVC

Después de varios días con el termómetro marcando temperaturas máximas, que en algunas zonas han llegado a superar los 40 grados, Canarias empieza a respirar, deja atrás el episodio de calor de los últimos días, y regresa a temperaturas más normales de la época en la que estamos.

Canarias deja atrás el episodio de calor. Descienden las temperaturas en el archipiélago. Imagen RTVC
Descienden las temperaturas en el archipiélago y deja atrás el episodio de calor de los últimos días. Imagen RTVC

Las temperaturas en algunos puntos han descendido hasta ocho grados, con más nubosidad y algo de viento. También ha caído algo de lluvia, débil, pero que muchos echaban de menos.

El descenso de las temperaturas se ha notado especialmente en medianías, cumbres y zonas del interior.

Aunque el verano no se ha marchado oficialmente y no lo hará hasta la próxima semana, sí hay un descenso generalizado de temperaturas que se agradece.

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