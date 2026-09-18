Fin de semana de tiempo tranquilo, sin grandes cambios y este sábado tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día

Estamos ante un fin de semana de tiempo tranquilo y sin grandes cambios. Este sábado tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día y con probables lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos.

Temperaturas sin grandes cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas en interiores. Viento del noreste moderado que tenderá a disminuir durante la tarde, sobre todo en zonas altas de las islas centrales. En cumbres centrales de Tenerife soplará de componente este. Predominarán las brisas en costas del suroeste.

Y en el mar, habrá fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

Por islas

El Hierro: Predominio de cielos nubosos en el norte sin descartar alguna gota por la mañana. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso. Viento alisio moderado que será más intenso en zonas altas de El Pinar. Temperaturas agradables.

La Palma: Nuboso en el norte y este con probables lloviznas en medianías. En el resto, intervalos nubosos. Viento del noreste moderado que será más intenso en el sureste y noroeste durante la mañana. Temperaturas que irán desde los 21ºC a los 26ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales en medianías. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, intervalos. Alisio moderado que perderá intensad por la tarde. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías del noreste durante la mañana. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, intervalos sin descartar alguna gota por el sur y oeste. Alisio moderado en costas y de componente este en cumbres. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Predominio de cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el resto, poco nuboso. Alisio moderado, que será más intenso en el sureste y noroeste. En cumbres será flojo de componente este. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y lo 27ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con predominio de poco nuboso al mediodía, salvo en el norte y en Jandía. Alisio moderado que será más intenso en el oeste. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en,0 la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso al mediodía, sobre todo en el este y sur. Volverá a nublarse por la noche. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Alisio moderado y temperaturas que oscilarán entre los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.