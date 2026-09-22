Canarias afronta un nuevo repunte de calor

El veranillo de San Miguel llega esta semana al archipiélago, con un repunte de las temperaturas con máximas que el jueves previsiblemente alcancen las más altas

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias afronta un nuevo repunte en las temperaturas, coincidiendo con lo que popularmente se conoce como veranillo de San Miguel, un fenómeno que describe un periodo breve de tiempo cálido, seco y soleado a finales de septiembre, cuando ya ha comenzado el otoño en el hemisferio norte.

Se llama así porque suele asociarse con los días cercanos al 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. En España es una expresión tradicional, aunque no ocurre necesariamente todos los años ni exactamente en esas fechas.

El calor vuelve a ganar protagonismo en Canarias y todo apunta a que el episodio alcanzará su punto máximo el próximo jueves, cuando se espera la jornada más calurosa de la semana. No obstante, este martes ya podrían registrarse máximas locales superiores a los 34 grados, especialmente en zonas del sur de Fuerteventura y Gran Canaria.

Los Palmitos, Mogán. Imagen Fernando Timón / RTVC

Jornada nubosa

La jornada ha comenzado con nubosidad avanzando hacia el este y presencia de nubes bajas, situadas por debajo de los 500 o 600 metros de altitud, dependiendo de la isla. Esta situación afecta principalmente a las zonas costeras del norte, donde las temperaturas se mantienen más suaves. Además, se observa nubosidad de tipo medio, especialmente en las islas más orientales.

Estas condiciones han dejado incluso algún amago tormentoso durante las primeras horas de la mañana en el este de Lanzarote, aunque en el mar.

Otro de los elementos destacados será la presencia de calima, que tendrá mayor incidencia en la provincia oriental y que acompañará al ascenso térmico previsto para los próximos días.

El calor irá a más. Después de este martes, las temperaturas volverán a repuntar durante el miércoles y alcanzarán su máximo previsiblemente el jueves, en el que se espera el pico de este episodio cálido.

En cuanto al viento, será en general flojo, con predominio de la componente norte en las zonas costeras. A última hora de la tarde tenderá a girar al nordeste. En las zonas altas, sin embargo, soplará viento del suroeste, con algunos intervalos fuertes, especialmente en el Roque de los Muchachos, las cumbres de La Palma y el Teide.

Por otro lado, el estado de la mar se mantendrá tranquilo, con marejadilla en buena parte de las costas, por lo que no se esperan grandes complicaciones para disfrutar de una jornada de playa.