Un nuevo episodio de altas temperaturas afectará estos días al archipiélago, en especial el jueves, donde en algunos puntos el termómetro puede alcanzar los 38 grados

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), y a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio de altas temperaturas está asociado a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, que continuará intensificándose y extendiéndose durante este miércoles, 23 de septiembre, y el jueves, 24.

Durante este miércoles se esperan máximas de hasta 36 grados en Fuerteventura y Lanzarote, con posibilidad de alcanzar localmente los 38 grados, especialmente en el sur de Lanzarote y en la mitad sur y la vertiente oeste de Fuerteventura. En Gran Canaria se prevén temperaturas de hasta 35 grados, con registros locales de 38 grados en las vertientes sur y oeste.

Los Corralillos, Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC / Yasmina Ortega

Más calor el jueves

La situación se intensificará el jueves, cuando el calor se extenderá a más zonas del archipiélago. En Gran Canaria se esperan máximas de 35 grados, localmente 38, especialmente en medianías y zonas bajas del sur y sureste, aunque también afectará a medianías del norte.

La isla de Tenerife podrá llegar hasta los 35 grados, con valores puntuales de 36, principalmente en medianías y zonas bajas del sur y suroeste. En La Gomera se esperan hasta 34 grados, localmente 36, mientras que en El Hierro las máximas rondarán los 34 grados, con valores puntuales de 35.

La Palma registrará temperaturas más moderadas, con máximas de 30 grados, aunque podrán alcanzarse 32 y, puntualmente, 34 grados en medianías del oeste y noroeste.

Además, las temperaturas mínimas permanecerán elevadas, con valores de entre 26 y 28 grados en sectores de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y registros que podrían acercarse localmente a los 30 grados.

Descenso térmico el viernes

Para el viernes se prevé un descenso térmico, más acusado en las islas orientales, aunque Gran Canaria y Tenerife mantendrán temperaturas elevadas. El episodio podrá venir acompañado de un ambiente seco en medianías y zonas altas, además de calima débil, principalmente en las islas orientales.

Emergencias realizará un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y no descarta ampliar el nivel de activación en función de las próximas predicciones y de los avisos que emita Aemet.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Riesgo para la salud

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el ámbito del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias, ha informado que, según los datos suministrados por la Aemet y el Ministerio de Sanidad para los próximos días, se prevé que se produzca un episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud.

Zonas de MeteoSalud afectadas

Nivel 2, naranja, que indica ‘riesgo moderado’ en población vulnerable (adultos mayores de 65 años o con factores de riesgo asociados a los efectos del calor) o población general con exposición prolongada al sol; asimismo, este nivel de aviso naranja, indica un ‘riesgo elevado’ para adultos mayores de 65 años con otros factores de riesgo adicionales y en la población general con una exposición prolongada al sol. Además, señala un ‘riesgo leve’ en el resto de población

Se activa el aviso en Gran Canaria, zonas de Meteosalud: Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En Tenerife, en las zonas de MeteoSalud: Santa Cruz de Tenerife-El Rosario. Isla de Lanzarote: zona de MeteoSalud: Lanzarote. En La Palma: zona de MeteoSalud de La Palma.

Nivel 1, amarillo, que indica ‘riesgo leve’ en población vulnerable (adultos mayores de 65 años o con factores de riesgo asociados a los efectos del calor).

Se activa el aviso en Gran Canaria, zonas de MeteoSalud: Norte de Gran Canaria, Este, sur y oeste de Gran Canaria. En Tenerife, zonas de MeteoSalud: Norte de Tenerife, Este, sur y oeste de Tenerife. En la isla de Fuerteventura, zona de MeteoSalud: Fuerteventura.