Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 26 de septiembre

Fin de semana con descensos progresivos en las temperaturas y mayor nubosidad media. Este sábado tendremos cielos cubiertos por intervalos de nubes medias y altas y con calima que será más notable en medianías y cumbres sobre todo de las islas orientales. No se descarta alguna precipitación en forma de goterón en el entorno de las Cañadas del Teide en Tenerife.

RTVC

Temperaturas en descenso, en especial las máximas en las islas orientales y en Tenerife. Aun así, se podrán alcanzar o superar los 34ºC en zonas del interior y mitad sur de Gran Canaria, mientras que en el resto de islas se podrán superar los 30ºC.

Viento del noreste con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas durante la madrugada y primeras horas de la mañana donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Tenderá a amainar y soplará flojo de dirección variable.

Y en el mar, fuerte marejada en costas abiertas al norte con olas que rondarán el 1,5m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Cubierto de nubes medias y altas con calima en altura. Viento del noreste moderado amainando. Se podrán superar los 30ºC en zonas del sur y este, y alcanzar los 30ºC en el norte.

La Palma: Nubes medias y altas con calima ligera, que será más notable en medianías y cumbres. Viento de componente este, que amainará y rolará a flojo de dirección variable. Se podrán alcanzar y superar los 30ºC en zonas costeras y en la capital.

La Gomera: Cubierto de nubes medias y altas, y con calima en altura. Viento del noreste, que será fuerte en el sureste y la mitad sur a primeras horas con probables rachas muy fuertes. Amainará. Se superarán los 30ºC en el sur, y en la capital irán de los 25ºC a los 32ºC.

Tenerife: Nubes medias y altas y con calima que será más significativa en medianías y cumbres. No se descarta algún chubasco aislado en las Cañadas del Teide. Viento del noreste, más intenso en el sureste y noroeste que amainará y rolará a dirección variable. Se podrán alcanzar y superar los 30ºC en zonas del norte y del sur. En la capital la máxima rondará los 31ºC.

Gran Canaria: Nubes medias y altas con calima en altura. Viento del noreste, más intenso en el sureste y noroeste a primeras horas con rachas localmente muy fuertes. Amainará a flojo de dirección variable. Se podrán alcanzar y superar los 30ºC en zonas del interior, vertiente sur y en el noroeste, sin descartar localmente los 34ºC. En la capital irán desde los 25ºC a los 30ºC.

Fuerteventura: Nubes medias y altas con calima en altura. Viento flojo del noreste, más intenso en el interior por la tarde. Temperaturas en descenso, sobre todo en el oeste. Se podrán superar los 30ºC en el sureste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Lanzarote: Nuboso con intervalos de nubes medias y altas y calima en altura. Viento flojo del noreste y temperaturas en descenso en el interior. Se podrán superar los 30ºC en el sur, en el este y en Arrecife.

La Graciosa: Nubes medias y altas con calima en altura. Viento flojo de dirección variable. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 28ºC en Caleta de Sebo.