Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados en general que tenderá a nuboso en zonas de interior de las islas montañosas por la tarde donde cabe la posibilidad de alguna gota ocasional y dispersa. Calima ligera en altura.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 29 de septiembre / RTVC

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas en zonas de interior de Tenerife y de las islas orientales. Aun así, se podrán alcanzar los 30ºC en medianías y zonas bajas, sin descartar que se superen los 30ºC en el sureste de Fuerteventura y Lanzarote.

Viento flojo de componente norte en las islas occidentales y flojo del norte-noreste en las orientales. En cumbres será flojo de componente oeste.

En el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas 1-1,5m. En costas más resguardadas del sur, predominarán las áreas de marejadilla.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo por la tarde que habrá intervalos que serán más compactos en el interior. Calima ligera en altura. Viento flojo de componente norte y temperaturas sin cambios.

La Palma: Intervalos matinales y crecerá nubes de evolución por la tarde en el interior donde es probable precipitaciones ocasionales. Calima ligera en altura. Viento flojo de componente norte. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado. Se generarán nubes de evolución por la tarde en el interior sin descartar alguna gota ocasional. Calima ligera en altura y viento flojo de componente norte. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 30ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo en el interior por la tarde donde se generarán nubes de evolución diurna y no se descarta algunas precipitaciones débiles de forma ocasional. Calima ligera en altura. Viento de componente norte flojo y se podrán alcanzar de forma local los 30ºC en litorales, zonas bajas del sur y en la capital.

Gran Canaria: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos en el interior por la tarde sin descartar alguna gota dispersa y con nubes altas en la mitad sur. Calima ligera en altura y viento flojo del noreste. Temperaturas más cálidas en litorales y zonas bajas del sur y sureste donde es probable que se alcancen localmente los 30ºC. En la capital irá de los 23ºC a los 28ºC.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo a primeras horas que habrá intervalos. Calima ligera en altura. Viento flojo del noreste y temperaturas que podrán alcanzar e incluso superar los 30ºC en el interior y sureste. En la capital oscilarán entre los 22ºC y los 29ºC.

Lanzarote: Intervalos matinales en litorales que tenderá a despejado. En el resto, poco nuboso o despejado con calima ligera en altura. Viento flojo del noreste. Se podrán alcanzar e incluso superar los 30ºC en zonas del interior e irán de los 22ºC a los 30ºC en Arrecife.

La Graciosa: Despejado con intervalos en horas nocturnas. Calima ligera en altura. Viento flojo del noreste y temperaturas que irán de los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.