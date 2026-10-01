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La previsión del tiempo en Canarias apunta a que este viernes volveremos a tener nubes bajas en las islas más montañosas. Habrá de nuevo probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles e intermitentes sobre todo en La Palma y Tenerife durante la primera mitad del día en zonas de medianías y cielos mucho más despejados hacia la provincia oriental donde como mucho veremos algunas nubes bajas por la mañana y ratos de sol después del mediodía especialmente hacia el sur.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 2 de octubre / RTVC

El viento alisio cobrará protagonismo y se reforzará en los extremos, las rachas podrían llegar a superar los 70km H.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, pese a las nubes y a la lluvia habrá zonas rondando los 30 grados.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas que podrían llegar a los 2.5 metros de altura y superarlos en los canales entre islas. Habrá marejadilla con áreas de marejada en las costas resguardadas del sur.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Las nubes volverán a estar presentes, alguna gota más podrían dejar sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas irán de los 20 a los 23 grados en Valverde.

La Palma: Volverá a llover gran parte del día en el norte y este de la isla. El alisio se intensificará en los extremos. Las temperaturas irán de los 21 a los 23 grados en la capital.

La Gomera: Esperamos nubes bajas en el norte e interior que podrían dar algunas lloviznas. El viento aumentará y las temperaturas irán de los 23 a los 28 grados en San Sebastián.

Tenerife: Viernes con nubes en el norte y en el sur sobre todo por la mañana con posibles lloviznas y nieblas, se reducirán por la tarde. Las temperaturas irán de los 24 a los 28 grados.

Gran Canaria: Pese a la nubosidad seguirá haciendo calor, se verán nubes bajas por el norte con alguna que otra gota y cielos despejados en el sur. Las temperaturas no variarán mucho.

Fuerteventura: Veremos nubes dispersas en la mitad norte por la mañana, luego se despejara. El viento aumentará y las temperaturas irán de los 23 a los 27 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Predominarán las nubes bajas durante la mañana en el norte y oeste de la isla, el resto estará despejado. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 29 en Arrecife.

La Graciosa: Las nubes estarán presentes a lo largo del día intercaladas con ratos de sol. El viento irá en aumento y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.