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El tiempo en Canarias | La semana comienza con intenso calor

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 6 de julio

Este lunes seguirán subiendo las temperaturas. Los termómetros podrán alcanzar y superar los 37 – 38ºC en las medianías del Sur y la cumbre de Gran Canaria, mientras que en interior de Fuerteventura, Lanzarote, así como en las medianías de Tenerife y La Gomera, habrá valores de 34 – 36ºC. El ambiente más suave en zonas costeras del Norte aunque con sensación de bochorno. En el cielo pocas nubes, salvo algunas de tipo bajo a primeras y últimas horas a menos de 400 – 500m. Y presencia de calima en altura, extendiéndose de Este a Oeste.

Imagen RTVC

Viento del Norte moderado, más intenso y con intervalos fuertes en los extremos Este y Oeste, así como por el Sur de la Península de Jandía a últimas horas, rachas 50 – 70km/h. Y en el mar, marejada en costas expuestas y altamar, y predominio de la marejadilla en el resto, olas 1 – 2m.

Previsión por islas

El Hierro: Predominio de los cielos despejados. Temperaturas en ascenso, máximas locales 32 – 34ºC en medianías del Sur y la cumbre. Viento del Norte flojo a moderado.

La Palma: Salvo algunas nubes bajas en zonas costeras a primeras y últimas horas, sol con temperaturas veraniegas, máximas 25 – 34ºC. Viento del Norte flojo a moderado.

La Gomera: Cielos despejados con alguna nube baja matinal por el Norte. Las temperaturas marcará varios grados más, máximas 34 – 36ºC en medianías y zonas altas.

Tenerife: Algunas nubes bajas a menos de 400 – 500m para comenzar y terminar la jornada en puntos del Norte. Mucho son en el resto con ligera calima en altura y calor, máximas 34 – 36ºC en medianías del Este, Sur y Oeste, localmente en el Área Metrop.

Gran Canaria: Seguirán subiendo las temperaturas, con máximas 37 – 38ºC en las medianías del Sur y la cumbre. Salvo algunas nubes a menos de 300 – 400m por el Norte, sol y calima en altura. Viento del Norte moderado, fuerte en la costas Este.

Fuerteventura: Notaremos más calor en zonas de interior, del Sur y el Este con máximas locales +35ºC. Sol, calima en altura, y viento del Norte fuerte en Jandía.

Lanzarote: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Oeste a primeras y últimas horas, sol con calima en altura. Temperaturas cálidas, máximas 26 – 35ºC.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con sensación de bochorno. Temperatura máximas de 28 – 29ºC. Y viento de componente Norte moderado

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