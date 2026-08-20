Descartan un vertido en la playa del Roque de las Bodegas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confirma la normalidad en la zona de Taganana, al detectarse que la mancha marrón responde a un fenómeno natural del mar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife descartó esta mañana un vertido en la playa del Roque de las Bodegas, en Taganana. Los técnicos realizaron pruebas a una mancha marrón que alertó a los vecinos. Finalmente, las autoridades mantienen la playa abierta tras confirmar la total normalidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La alarma surgió a primera hora del día entre los vecinos de la zona. Una mancha marrón apareció flotando muy cerca de la orilla. Por consiguiente, los técnicos iniciaron rápidamente una investigación para determinar su origen.

Pruebas y resultados

Los especialistas de sanidad acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Allí tomaron diversas muestras del agua para analizar la sustancia sospechosa. Además, revisaron exhaustivamente todas las instalaciones de saneamiento cercanas.

Poco después, el Ayuntamiento comunicó los resultados de estos análisis urgentes. Los datos confirmaron que el sistema funciona con total normalidad. Por lo tanto, los expertos descartaron oficialmente cualquier episodio de contaminación.

Los especialistas apuntan a un origen natural. Concretamente, indican que la mancha procede de un fuerte rebozo marino.

Normalidad en la costa

Tras recibir estas conclusiones, las autoridades municipales tomaron la decisión de mantener el acceso libre a esta playa. De este modo, evitaron aplicar cierres preventivos durante la jornada.

Actualmente, la playa del Roque de las Bodegas opera con absoluta normalidad. Los bañistas disfrutan del mar sin ningún tipo de riesgo. Asimismo, la tranquilidad regresó rápidamente a este núcleo costero de Taganana.