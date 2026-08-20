Las piscinas públicas de Tenerife enfrentan cierres por la Ley de Costas

Los vecinos exigen soluciones ante el abandono de instalaciones municipales, el Parque Marítimo de Santa Cruz destaca como un caso de éxito

Los ciudadanos de Tenerife demandan este verano la apertura de sus piscinas públicas. Las altas temperaturas convierten estos recintos municipales en refugios climáticos necesarios. Sin embargo, los problemas burocráticos mantienen muchas instalaciones cerradas actualmente.

Informa: Redacción Informativos RTVC

España tiene más de un millón de piscinas al aire libre. Canarias cuenta con treinta mil de instalaciones de este tipo. A pesar de ello, las administraciones solo gestionan un centenar de recintos públicos.

El cierre en Candelaria

La piscina municipal de Candelaria lleva casi cuatro años cerrada. El ayuntamiento inauguró este recinto durante el año 1996. Posteriormente, diversos problemas con la Ley de Costas provocaron su clausura final.

Ahora, la justicia da la razón al ayuntamiento. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, espera obtener pronto la autorización necesaria. En consecuencia, el ayuntamiento trabaja duro para reabrir la instalación rápidamente.

Por consiguiente, los vecinos lamentan esta triste situación de abandono. Una ciudadana denuncia que la instalación acumula mucha basura actualmente. Además, la población local desea disfrutar de la piscina municipal muy pronto.

Contrastes en Tenerife

Las piscinas del Seaboran Los Hilos tampoco abren sus puertas. La concesión estatal de Costas caducó hace exactamente seis años. Por lo tanto, los residentes organizan manifestaciones para pedir una solución urgente.

Mientras tanto, las instalaciones siguen pendientes de una decisión del Estado. Las autoridades incluso contemplan una posible demolición del recinto acuático. Paralelamente, los vecinos critican el abandono frente al buen estado de otros municipios.

Por el contrario, el Parque Marítimo de Santa Cruz triunfa diariamente. Este recinto recibe unos 3500 usuarios durante los meses de verano. Puertos del Estado cedió los terrenos, evitando así depender de la Ley de Costas.