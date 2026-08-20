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Se cumplen 15 días de la explosión de uno de los tanques de Disa en Salinetas

Redacción RTVC
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Este jueves se cumplen 15 días de la tragedia de Salinetas en la que perdió la vida Nicolás Rodríguez

Falleció Nicolás Rodríguez, trabajador de 32 años que salió despedido tras la explosión en uno de los tanques de Disa. «Hacía trabajos de mantenimiento, de soldadura en altura, en plena alerta por altas temperaturas, en pleno mediodía sobre estos tanques de combustible», cuenta Esther Ortega, secretaria Insular CCOO.

Con la lectura de un manifiesto, diferentes organizaciones sindicales han vuelto a reclamar explicaciones y responsabilidades en este accidente laboral que dejó otros tres heridos, todos trabajadores de la subcontrata Nervión Industries.

Tanque de combustible en Salinetas, Telde, que explotó. Imagen RTVC
Tanque de combustible en Salinetas, Telde, que explotó. Imagen RTVC

Ortega añade que «no puede ser que un trabajador o trabajadora en Canarias salga a trabajar y no llegue a casa». Reivindica que «trabajamos por cero enfermedad laboral y cero accidente mortal»

Los sindicatos recuerdan que el pasado año en las islas 22 personas perdieron la vida mientras trabajaban. Una situación que califican de grave, especialmente en Canarias, en donde aseguran que la patronal acumula incumplimientos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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