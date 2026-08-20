Las buenas lluvias triplican la cosecha de uva en Canarias

Los viticultores canarios afrontan la nueva vendimia con gran optimismo gracias a las precipitaciones de este año que garantizan una producción excelente

Los viticultores canarios inician una excelente vendimia en todas las islas gracias a las generosas lluvias de esta temporada. De este modo, los trabajadores dejan atrás la grave sequía del año anterior. El sector espera llenar casi todas las barricas disponibles.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sector vitivinícola de Canarias trabaja ahora mismo a pleno rendimiento. Además, las expectativas de los agricultores son muy positivas para este año. En consecuencia, las bodegas prevén excelentes resultados comerciales.

Cifras récord en las islas

Lanzarote destaca de forma especial. Los agricultores lanzaroteños ya han cerrado prácticamente su recolección anual. Además, ellos han triplicado los kilos de uva respecto al año pasado.

Mientras tanto, el resto de las islas también mejora. Los trabajadores duplican la producción general. Por consiguiente, el optimismo inunda todo el campo canario.

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, confirma estos datos. El consejero señala un enorme salto desde los ochocientos mil kilos hasta los dos millones y medio. Asimismo, confía en mantener esta tónica general.

Relevo y diversificación

Por otra parte, la finca de Candelaria en Tenerife muestra una clara recuperación. Los jóvenes asumen el importante generacional. También apuestan firmemente por el turismo enológico para el futuro.

Deborah Díaz, responsable de Bodegas El Rebusco, explica su nueva e interesante aventura empresarial. De hecho, el año pasado lanzaron su primer aceite de oliva virgen extra.

Finalmente, esta diversificación asegura la continuidad del sector. Muchas bodegas elaboran ahora diferentes productos de alta calidad.