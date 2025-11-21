Canarias sufre la peor vendimia de la última década

El desplome medio de la vendimia ha sido del 35%, afectando especialmente a Tenerife y Lanzarote

Informa: RTVC

La vendimia en Canarias ha vivido el peor año de la última década, con una caída media del 35% de la cosecha de uva. Una situación que ha perjudicado especialmente a las islas de Tenerife y Lanzarote.

Con respecto a la isla tinerfeña, Gabriel Morales, representante de la Bodega Tándem (Denominación de Origen Tacoronte Acentejo), ha afirmado que «puede llegar a un 70% de pérdida» de cosecha. En comparación con una cosecha de hace 10 años, esta cifra «supondría un 85% de pérdida». La D.O. Tacoronte Acentejo ha sido la más afectada en Tenerife.

Esta situación no se debe únicamente a las sequías y la falta de lluvias. La gerente de la D.O. Tacoronte Acentejo, Mari Paz Gil, destaca también «el abandono de muchas hectáreas y la falta de relevo generacional de algunos viticultores».

En Lanzarote también se ha experimentado particularmente la falta de uva, recogiendo un 40% menos de uva que en el año 2024. Nereida Pérez, gerente de la D.O. Lanzarote, afirmó que «este año se recogieron unos 840.000 kilos», en comparación con el pasado año, donde se recogió «casi 1.400.000 kilos de uva».