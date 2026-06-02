El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno aboga por la convocatoria de elecciones ante la situación política que vive el país

Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez, ha advertido este martes a Coalición Canaria de que «se equivoca» quien no apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez con la única finalidad de convocar elecciones para que los españoles se pronuncien.

«Quien no tome esa mano tendida, desde mi punto de vista, se equivoca», igual que se equivoca «quien busque excusas para no apoyar una moción de censura» . E igual que se equivocó quien apoyó la investidura de Pedro Sánchez . Y quien votó en el Senado en contra de la reprobación del Gobierno, ha manifestado Manuel Domínguez en referencia a Coalición Canaria.

El presidente del PP canario ha lamentado que esta legislatura esté «inmersa en la bronca«, así que no es acertado «seguir mareando la perdiz».

«¿Qué más tiene que pasar en este país para que nos pongamos de acuerdo, sin bronca, sin conflicto y sin enfrentamiento, para convocar elecciones?», ha preguntado Domínguez. En su opinión «ha llegado la hora de que los canarios y los españoles tengan la oportunidad de decidir«.

Domínguez también ha confiado en que finalmente Junts acepte la propuesta de una moción de censura, con independencia de la demanda de su líder, Carles Puigdemont, de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplace a Waterloo a hablar con él.