Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han identificado en la isla de La Palma tres nuevas variedades de viña y 16 mutaciones tras analizar 96 muestras recogidas por agricultores, según informa la institución académica.

Identifican tres nuevas variedades de viña en La Palma. RTVC

Los resultados revelan que entre las muestras había 44 perfiles genéticos diferentes que correspondían a 31 variedades, 28 conocidas.

Las otras tres, aunque han sido cultivadas durante años, eran desconocidas para la administración y la comunidad científica y han sido bautizadas como Aromática Eufrosina, Cagarruta de Oveja y Viñarda Rosada.

«Podemos hacer este tipo de estudios gracias a que siempre hemos estudiado las mismas regiones del ADN. Esto hace que tengamos una de las bases de datos más completas del mundo en este ámbito», explica la investigadora del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV Francesca Fort.

19 mutaciones desconocidas

La investigación también ha detectado dieciséis mutaciones de viña hasta ahora desconocidas: catorce a través de diferencias en el ADN y dos por el color de la uva.

Además, señala que la última erupción volcánica de La Palma, que comenzó en el parque natural de Cumbre Vieja el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días, sepultó 40 toneladas de las 480 hectáreas de campos dedicados al cultivo vitivinícola en la isla, que cuenta con siete variedades exclusivas de viña.